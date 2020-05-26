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Cenaze aracını çalıp, uyuşturucu taşıdılar
Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde çaldıkları cenaze aracıyla uyuşturucu taşıyan 3 şüpheliden 2’si adli kontrolle serbest kalırken, biri tutuklandı.
- İHA
- 26.05.2020 - 18:42
Akıllara durgunluk veren olay bugün yaşandı.
Kırklareli'de Demirköy Belediyesine ait cenaze aracını çalarak Çorlu’dan uyuşturucu aldıkları tespit edilen S.T, S.A. ve U.V, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi girişinde jandarma ekiplerince durduruldu.
CENAZE ARACI BELEDİYEYE TESLİM EDİLDİ
3 şüpheli gözaltına alınırken, cenaze aracı işlemlerin ardından Demirköy Belediyesine teslim edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin arından Lüleburgaz Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.
"KOD ADIM Z"
Şüphelilerden S.T. ve U.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adliye çıkışı jandarma aracına bindirilen S.A’nın basın mensuplarına pişkin bir şekilde “Kod adım Z” demesi ise merak uyandırdı.