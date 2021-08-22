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    Çengelköy'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da uğradığı restoranda vatandaşlarla sohbet etti.
    • AA
    • 22.08.2021 - 00:49
    • Güncelleme : 22.08.2021 - 01:58
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    Çengelköy'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun gündemine rağmen vatandaşlarla da buluşmayı ihmal etmiyor.

    Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçerken Çengelköy'de bir restoranın önünde makam aracını durdurdu.

    Restorana uğrayan Erdoğan, vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet etti.

    Çengelköy'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli VİDEO

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ

    Restorana giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş yeri sahibi İbrahim Deniz ve çalışanların yanı sıra vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran çıkışında kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.

    Çengelköy de Cumhurbaşkanı Erdoğan a sevgi seli #1

    Çengelköy de Cumhurbaşkanı Erdoğan a sevgi seli #2

    Çengelköy de Cumhurbaşkanı Erdoğan a sevgi seli #3

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