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Çengelköy'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da uğradığı restoranda vatandaşlarla sohbet etti.
- AA
- 22.08.2021 - 00:49
- Güncelleme : 22.08.2021 - 01:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun gündemine rağmen vatandaşlarla da buluşmayı ihmal etmiyor.
Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçerken Çengelköy'de bir restoranın önünde makam aracını durdurdu.
Restorana uğrayan Erdoğan, vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet etti.
Çengelköy'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli VİDEO
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ
Restorana giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş yeri sahibi İbrahim Deniz ve çalışanların yanı sıra vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran çıkışında kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.