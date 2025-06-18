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İsrail-İran savaşı 6. gününde...

Netanyahu’nun hedefinde, hem İran’ın nükleer tesisleri hem de İran rejimi var.

İran ise İsrail’e verebileceği maksimum zararı verirken rejimini korumak peşinde.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' PROJESİ ÖNEM KAZANDI

Bu süreçte ise Türkiye'nin iç birliği sağlamlaştırmak için attığı somut adımlar meyvesini vermeye başladı.

Terör örgütü PKK'nın Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına olumlu yanıt vermesiyle hızlanan 'Terörsüz Türkiye' projesi, yanı başımızda cereyan eden çatışmalarla birlikte büyük bir önem kazandı.

YAŞANANLARI DEĞERLENDİRDİ

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Medyascope YouTube kanalında, İsrail- İran çatışmalarını ve 'Terörsüz Türkiye çalışmalarını değerlendirdi.

"BU SAVAŞI BEKLEMEZDİM"

Cengiz Çandar, "Beş gün önce şimdi yaşadığımız haliyle böyle bir savaşı bekliyor muydun tam bu zaman diliminde diye sorarsan hayır derim." dedi.

"TÜRKİYE İÇİN EN BÜYÜK ŞANS ÖCALAN"

Bu süreçte Türkiye için Abdullah Öcalan'ın önemli rol üstlendiğini söyleyen Çandar, "Abdullah Öcalan’ın İsrail karşıtı olması Türkiye için en büyük şans." ifadelerini kullandı.

"İÇ ÇEPHEYİ BİRLİKTE GÜÇLENDİRELİM"

Çengiz Çandar açıklamalarında şunları söyledi: