İsrail-İran savaşı 6. gününde...
Netanyahu’nun hedefinde, hem İran’ın nükleer tesisleri hem de İran rejimi var.
İran ise İsrail’e verebileceği maksimum zararı verirken rejimini korumak peşinde.
'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' PROJESİ ÖNEM KAZANDI
Bu süreçte ise Türkiye'nin iç birliği sağlamlaştırmak için attığı somut adımlar meyvesini vermeye başladı.
Terör örgütü PKK'nın Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına olumlu yanıt vermesiyle hızlanan 'Terörsüz Türkiye' projesi, yanı başımızda cereyan eden çatışmalarla birlikte büyük bir önem kazandı.
YAŞANANLARI DEĞERLENDİRDİ
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Medyascope YouTube kanalında, İsrail- İran çatışmalarını ve 'Terörsüz Türkiye çalışmalarını değerlendirdi.
"BU SAVAŞI BEKLEMEZDİM"
Cengiz Çandar, "Beş gün önce şimdi yaşadığımız haliyle böyle bir savaşı bekliyor muydun tam bu zaman diliminde diye sorarsan hayır derim." dedi.
"TÜRKİYE İÇİN EN BÜYÜK ŞANS ÖCALAN"
Bu süreçte Türkiye için Abdullah Öcalan'ın önemli rol üstlendiğini söyleyen Çandar, "Abdullah Öcalan’ın İsrail karşıtı olması Türkiye için en büyük şans." ifadelerini kullandı.
"İÇ ÇEPHEYİ BİRLİKTE GÜÇLENDİRELİM"
Çengiz Çandar açıklamalarında şunları söyledi:
Türkiye için en büyük şans Abdullah Öcalan’ın İsrail karşıtı olması. Bu içinde bulunduğumuz süreci harekete geçiren en önemli nedenlerden biri, Türkiye’deki karar vericinin Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ikisi özellikle Bahçeli diyelim, 7 Ekim 2023 sonrası bölge okumasıyla, Kürtlerin Orta Doğu’da bir aktör haline geldiği, en büyük bölümünü Türkiye’de olduğu, Suriye’de durumun ne şekilde evrileceğinin netleşmediği bir ortamda, Kürtlerin bir İsrail-Amerika kartı olarak Türkiye’ye karşı kullanılabileceği, dolayısıyla bunu ortadan kaldırmak için ‘iç cepheyi güçlendirelim, bin yıllık Kürt-Türk kardeşliğinden söz edelim, terörsüz Türkiye diye tanımladığımız hedefe doğru PKK’nin silahlara son vermesi ve kendini feshetmesiyle birlikte bir birlik ortamı yaratalım.’ Belli ölçülerde İsrail ve hatta Amerika’ya karşı bir defansif mantık vardı bunda.
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