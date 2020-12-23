Cengiz Kuzu kimdir, ne iş yapıyor? Orhan Kural'ın vasiyetindeki Cengiz Kuzu olayı nedir?

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 70 yaşındaki Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyetinde adı geçen ve hiçbir zaman affetmeyeceğim dediği Cengiz Kuzu, merak konusu oldu.

Prof. Dr. Orhan Kural, bugün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'yi derinden üzen bu olayın ardından ortaya çıkan vasiyetindeki bir detay göze çarptı.

Kural'ın "Beni çok üzen Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim. Burada da açıklamak istiyorum" sözleri üzerine Cengiz Kuzu kimdir, aralarında ne oldu merak konusu oldu.

CENGİZ KUZU KİMDİR?

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi bölümünde akademisyen olarak görev yapan Prof. Dr. Cengiz Kuzu 1958 yılında İstanbul'da doğmuştur. Evli ve iki çocuk babası olan Kuzu aslen Giresunludur. 1992-95 yılları arasında Berlin Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayan Kuzu, 2009'dan beri İTÜ'de çalışmalarını sürdürüyor.

NE OLMUŞTU?

2017’de, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, üniversitedeki görevinden istemediği halde emekliliğe zorlandığını iddia ederek Dekan Prof. Dr. Cengiz Kuzu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 70 yaşındaki Prof. Dr. Orhan Kural’ın vasiyetini açıkladığı video kaydı ortaya çıktı. Kural’ın “Beni çok üzen Cengiz Kuzu’yu hiçbir zaman affetmedim. Burada da açıklamak istiyorum” sözleri dikkat çekti.

PROF. DR. ORHAN KURAL'IN VASİYETİ

"Merhaba. Bunu dinliyorsanız, ben bu hayatta değilim artık. Yaşarken bu videoyu çektim. Bugüne kadar insanları üzdümse özür dilerim. Vatandaşlık görevimi yapmaya çalıştım. Sizlere daha iyi bir dünya bırakmaya çalıştım. Çocuklarınızın daha iyi yaşamasına çalıştım. Adaletli, daha yaşanabilir bir dünya yaratmak için elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu arada özellikle beni çok üzen Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim. Burada da açıklamak istiyorum. Lütfen gayretli insanları engellemeyin. Onların hevesini kırmayın. Cengiz Kuzu'nun yaptığı gibi."

"ORHAN KURAL BURSU YAPILACAK"

"Vasiyetimi hazırladım gayet muntazam bir şekilde. Resmiyete koydum. En önemli isteklerimden biri kamu yararına bu kadar çalışarak oluşturduğum Türkiye Gezginler Derneği'nin yaşaması. Kurduğum Gezi Evi'nin devam etmesi. Bir beton yığını iken onu tarihi ev haline getirdiğim Ahırkapı'daki binamızın fonksiyonuna devam etmesi, konsolosluk olarak hizmet vermesi bakımından. Aynı zamanda tek ağaçla alıp, koru haline getirdiğim Fener Köyü'ndeki çiftliğin de devam etmesi yönünde kızımdan istekte bulundum. Ayrıca yazılı olarak bildirdim. Bu arada vasiyetimde yazdım; 9 yılı bölüm başkanı olarak 44 yıl İTÜ Maden Mühendisliği bölümünde hizmet verdim. Bu öğrencilerimi çok sevdim. Onlarla ortak çalıştım. Onlara bir burs imkanı sağlıyorum. Orhan Kural bursu yapılacaktır. Bu konuda Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'na belli bir para bıraktım."

"CENAZEME KESİNLİKLE KÜRK GİYENLER VE FAAL AVCILAR GELMESİNLER"

"Gelelim son olarak cenazeme. Annem, babam ve kardeşimin yattığı hazır olan Zincirlikuyu'daki mezarıma kaldırılacağım. Cenazenin Zincirlikuyu Camii'nden yapılmasını istiyorum. Çünkü diğer camilerde trafik sıkışıklığı oluyor. Orası daha rahat park bakımından. Benim cenazeme kesinlikle kürk giyenler, bilmiyorum yaz mı olacak, kış mı olacak ama... ve faal avcılar gelmesinler istemiyorum kesinlikle. Özellikle hayvan ticareti yapanlar gelmesinler. Bir tane bile cenazemde canlı çiçek istemiyorum. Belediye başkanları dahil yollamasınlar. Onun yerine eğitim kurumlarına bağışta bulunsunlar. ÇEKÜL Vakfı aracılığıyla ağaç diktirirlerse daha da sevinirim. Benim sembolüm hayatım boyunca kitaplarımın dışında tahta kediler oldu. Onları da beraberinizde getirirseniz renklilik katarsınız cenazeme. Eğer size hediye ettimse lütfen beraberinizde getirin."

"ORGANLARIMI KADAVRA OLARAK HEDİYE EDİYORUM"

"Mümkün olacak mı bilmiyorum vasiyetimde de yazdım eğer mümkünse organlarımı hem kadavra olarak hem de kullanılması için hediye ediyorum. Bu yazılı olarak bildirildi. Çünkü yazılı olması gerekiyor. En çok merak ettiğim şey daima arkamdan ne yazılacak. Basın ne yazacak. İnsanlar ne konuşacaklar diye hep merak ettim. Herhalde şu anda o yapılıyordur diye düşünüyorum. Sizlere sağlıklı, nice mutlu coğrafyalarda uyanabileceğiniz, başarı dolu bir dünya diliyorum. Sevgiyle kalın."