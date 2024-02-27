Cengiz Topel Yıldırım: Mansur Yavaş Ankara'yı parsel parsel satıyor CHP ve İyi Parti arasında savaş sürerken, Cengiz Topel Yıldırım'dan Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. Yıldırım, Yavaş'ın seçimler öncesi taşınmaz satışlarını iki kat artırdığını duyurdu.

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Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP - İyi Parti hattında sular durulmuyor.

6'lı masa dağıldıktan sonra büyüyen muhalefetteki kavga, yerel seçimlere 1 ay kala ayyuka çıktı.

Aylar önce ittifak arayışlarıyla görüşmelerini sürdüren liderler, meydanlarda birbirlerine sert sözlerle yükleniyor.

Meral Akşener 'savaş' ilan etti

Özellikle Meral Akşener'in seçimlere hür ve müstakil bir şekilde gireceğiz açıklamasının ardından İmamoğlu ve Yavaş destekçileri istifalarını sundu.

Bunun İyi Parti'ye bir operasyon olduğunu dile getiren Akşener, "Savaş ilanı kabul ediyorum, ben idmanlıyım." diyerek fitili ateşledi.

Yavaş hakkında dikkat çeken belgeler

Son zamanlarda iki parti arasında gerilim hat safhaya yükselirken İyi Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Seçimler öncesi iki kat artan taşınmaz satışı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yıldırım, Mansur Yavaş'ın seçimler öncesi Ankara'da taşınmaz satışını artırdığını söyledi.

"Mansur Yavaş Ankara'yı parsel parsel satıyor"

İyi Parti'nin adayı Cengiz Topel Yıldırım, paylaşımında şunları söyledi: