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    Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla poz verdi

    Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla ilk pozunu verdi. Tosun'un ailesiyle birlikte dönüş fotoğrafları
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2021 - 21:23
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    Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla poz verdi

    Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'a kavuşmak için saatleri sayıyor.

    Siyah-beyazlı kulüp geçtiğimiz gün, yıldız oyuncuyu transfer ettiğini duyurmuştu.

    CENK YOLA ÇIKTI, FORMAYLA POZ VERMEYİ DE İHMAL ETMEDİ

    Gece saatlerinde İstanbul'da olması beklenen Cenk Tosun, ailesiyle birlikte kendisini taşıyan uçağa binerek yola çıktı.

    Tosun, kalkış öncesi Beşiktaş formasıyla kartal pozu vermeyi de ihmal etmedi.

    Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla poz verdi #1

    Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla poz verdi #2

    Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla poz verdi #3

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