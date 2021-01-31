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Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla poz verdi
Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla ilk pozunu verdi. Tosun'un ailesiyle birlikte dönüş fotoğrafları
- Haber Merkezi
- 31.01.2021 - 21:23
Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'a kavuşmak için saatleri sayıyor.
Siyah-beyazlı kulüp geçtiğimiz gün, yıldız oyuncuyu transfer ettiğini duyurmuştu.
CENK YOLA ÇIKTI, FORMAYLA POZ VERMEYİ DE İHMAL ETMEDİ
Gece saatlerinde İstanbul'da olması beklenen Cenk Tosun, ailesiyle birlikte kendisini taşıyan uçağa binerek yola çıktı.
Tosun, kalkış öncesi Beşiktaş formasıyla kartal pozu vermeyi de ihmal etmedi.