Cep telefonlarınıza gelen 'sahte icra' mesajlarına dikkat

Avukat Burak Önder, sahte icra dosyası üzerinden gelen haciz tehditleri ve para talepleri karşısında yapılması ve dikkat edilmesi gereken tüm detayları Ensonhaber'e anlattı.

Kolay yoldan para kazanma uğruna dolandırıcılığı tercih eden şahıslar, vatandaşları tuzaklarına düşürüyor.

Çeşitli yöntemler kullanan bu şahıslar, hemen hemen her gün en az bir kişiyi mağdur ediyor.

En sık rastlanan yöntem ise telefon dolandırıcılığı.

Dolandırıcıların son yalanında; 'Hukuk bürosu' adı altında gönderilen bir mesajda geçmiş dönemlerde alınıp, iade edildiği ve ödemesinin yapılmadığı öne sürülen bir saat siparişiyle karşılaşıldı. Bunun üzerine belirli bir miktarda para talep edildi ve ödenmemesi durumunda haciz gelebileceği bildirildi.

Bizler de Ensonhaber olarak 'sahte icra takip işlemleri'ni ele aldık ve konuyla ilgili detaylı bilgi için Avukat Burak Önder ile iletişime geçtik.

Avukat Burak Önder, konuya ilişkin sorularımıza şu yanıtları verdi:

"İCRA TAKİP İŞLEMLERİ TELEFON YOLUYLA İLETİLEMEZ"

"Gerçek bir icra takip işlemi telefon ya da mesaj yoluyla iletilemiyor. Kanun, cebri icra yoluyla başlatılan takiplerin ancak insanlara tebligat yoluyla iletilebileceğini, şirketlerin ise ev tebligatı ile iletilebileceğini sınırlandırmış. Hakkınızda başlatılmış bir icra takip var ise mesaj veya arama yoluyla değil tebligat yoluyla ikamet adresine yapılabilir.

Telefon dolandırıcılarının icra tuzağına dikkat! Mağdurlar neler yapabilir?

"E-DEVLET ÜZERİNDEN DOSYALAR KONTROL EDİLEBİLİR"

Yapmamız gereken ilk şey bunun gerçek bir takip olup, olmadığını kontrol etmek. Bunun için en hızlı ve en rahat kullanabileceğimiz yöntem e-Devlet, insanlar e-Devlet'e giriş yaparak Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak icra dosyalarını sorgulayabilme hakkına sahip. Giriş yaptıklarında haklarında bir takip olup olmadığını rahatlıkla öğrenebilirler.

"ÖDENMESİ KOLAY OLDUĞU İÇİN DÜŞÜK MİKTARLAR TALEP EDİLİYOR"

Borç iddiasında belirli bir miktar yoktur. İlamlı, ilamsız bir sürü icra takibi var ama bu şahısların kullandıkları yöntem ilamsız icra takibi dediğimiz takip yöntemi oluyur. Bu takipte herhangi bir belge veya evraka dayanmaksızın istediğiniz miktarda icra takibi başlatabilirsiniz. Fakat dolandırılma yöntemi olarak kullandıkları için miktarı düşük tutmaları, insanların rahatlıkla ödeyebilmeleri açısından avantaj sağlıyor bu yüzden de rakamlar düşük olarak tercih ediliyor.





"CEPTEN PARA ÇIKMADIĞI DURUMUNDA 'SUÇ VASFI' TAMAMLANMAMIŞ OLUYOR"

Bu durumlarda dolandırıcılık suçu henüz işlenilmemiş oluyor. Bu suçun işlenebilmesi için basit bir araştırmayla bu durumun belirlenememesi, nitelikli bir yalan olması gerekiyor. İnsanlar e-Devlet'ine girdiğinde böyle bir borç olmadığını bildikleri takdirde ve ceplerinden para çıkmadığı durumunda suç vasfı henüz tamamlanmamış oluyor. Bu yüzden şikayetler karşışıksız kalacaktır.

"KİŞİSEL VERİLERE ERİŞİMİN ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR"

Kişisel verilerin korunması hakkında kanunda ne kadar yenilik yapılmış olsa da o verilerin çalınmasının önüne geçilemiyor. Aslında burada bizim kurumlarımıza daha çok şikayette bulunulması gerekiyor. Çünkü verilerinizin kimlerle paylaşılacağını öğrenme hakkınız bulunuyor. Bunların paylaşım izni verilmediği durumda paylaşılması durumunda ceza ile karşılaşmaları muhtemel oluyor. Fakat hangi kurumlarla hangi bilgilerin çalındığının bilinmemesi durumunda o kurumlara cezai işlem uygulanamıyor ve insanlarımız mağduriyetle karşı karşıya kalabiliyor.

"TEBLİGAT GELDİĞİ DURUMDA 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ BULUNUYOR"

Olası bir durumda vatandaşların yapmaları gereken ilk şey ellerine tebligat geçmelerini beklemek. Tebligat geçtikten sonraki sürede 7 günlük itiraz süresi doluyor, bu süre dolmadan önce icra takibinin başlatıldığı icra dairesine böyle bir borcun olmadığına ilişkin sözel ve yazılı olarak itirazda bulunabilir. İtiraz sonrası karşı taraf ancak dava yoluyla takibe devam edebilir orada da haklılığı ispatlamak daha kolaydır.

"İTİRAZ GERÇEKLEŞMEDİĞİNDE HACİZLİK OLABİLİRSİNİZ"

İtiraz edilmediği durumda karşımıza birçok seçenek çıkıyor. Bu durumda banka hesaplarınıza, evinize ve çalışmış olduğunuz iş yernize, maaşınıza haciz konulabilir. Yapılması gereken ilk şey icra takibinin durdurulması için dava açmaktır. Bu süreçte icranın durdurulması için mahkeme tarafından karar alınması gerekiyor. Karar alınmazsa karşı taraf icrasını takip edebileceği için bazı sorunlar yaşayabilir."

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