Cep telefonu ve taşıt satışlarına yeni taksit düzenlemesi Resmi Gazete'de

AA

Cep telefonu ve taşıt satışlarında yeni bir düzenlemeye gidildi...

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı tarafından, "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hazırlandı.

Dikkat çeken yenilikleri barındıran yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

3 AYLA SINIRLANDIRILIYOR

Yeni düzenlemeye göre, yenileme merkezleri ve yetkili satıcılarca gerçekleştirilen, yenilenmiş ürün niteliğinde olup fiyatı 25 bin lirayı geçen veya bu nitelikte olmayıp fiyatı 20 bin lirayı aşan cep telefonu satışlarında taksit süresi 3 ayla sınırlandırıldı.

TAŞIT SATIŞLARINDAKİ TAKSİT SÜRELERİ DE DÜZENLENDİ

Yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte taşıt satışlarındaki taksit süreleri de yeniden belirlendi.

Buna göre, taksitlendirme süresi fatura değerlerine göre şöyle olacak;

Nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıt satışlarında 48 ay,

400 bin liranın üzerinde olup 800 bin lirayı aşmayanlarda 36 ay,

800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı geçmeyenlerde 24 ay,

1 milyon 200 bin lira ila 2 milyon lira arasındakilerde 12 ay.

Ayrıca, nihai fatura değeri 2 milyon liranın üzerindeki taşıt satışlarında ise taksitlendirme yapılamayacak.