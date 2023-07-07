Cep telefonunu eski fiyattan pasaporta kaydettirmek isteyenler için son gün: Sistem çöktü Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıt harcının 6 bin TL'den 20 bin TL’ye çıkarılması sonrası e-Devlet'te oluşan yoğunluk nedeniyle kayıt sistemi çöktü.

ensonhaber.com Yurt dışından alınan akıllı telefonlarda pasaport kaydına, bir diğer deyişle IMEI kayıt ücretine zam geldi. Akıllı telefonların pasaporta kayıt ücretleri 6 bin TL'den 20 bin TL'ye çıkıyor. Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı, yarın uygulanmaya başlanacak. Zamsız kayıt için son gün Zamsız cep telefonunda kayıt için son gün ise bugün. Daha önce veya bugün yurt dışından getirilmiş cep telefonları, 6 bin 91 TL’den kayıt yapılabiliyor. Hal böyle olunca yurt dışından telefon alan vatandaşların telaşı başladı. Kayıt sistemi çöktü Zammın ardından e-Devlet sisteminde yoğunluk oluştu. Ayrıca sosyal medyada, sistemin çalışmadığı belirtildi. Aynı zamanda IMEI kayıt hakkı sorgulama sayfası da çalışmıyor.