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    Cepheden kaçan Ermeni ordusuna ait silahlar

    Azerbaycan’ın karşı saldırıları sonucu cepheden kaçan Ermeni ordusuna ait silahlar görüntülendi.
    • İHA
    • 03.10.2020 - 09:26
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    Cepheden kaçan Ermeni ordusuna ait silahlar

    İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşimlerine saldırmasının ardından başlayan gerginlik sürüyor.

    Ermenistan birlikleri, Azerbaycan'ın karşı saldırıları karşısında ağır kayıplar vermeye devam ederken cepheden tek tek kaçıyor.

    SİLAHLARI ELE GEÇİRİLDİ

    Azerbaycan ordusu ise Ermenistan askerlerinin kaçarken geride bıraktığı silahları ele geçiriyor.

    Ele geçirilen silahlar, Azerbaycan ordusu tarafından görüntülendi.

    Cepheden kaçan Ermeni ordusuna ait silahlar görüntülendi

    Cepheden kaçan Ermeni ordusuna ait silahlar #1

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