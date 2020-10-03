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Cepheden kaçan Ermeni ordusuna ait silahlar
Azerbaycan’ın karşı saldırıları sonucu cepheden kaçan Ermeni ordusuna ait silahlar görüntülendi.
- İHA
- 03.10.2020 - 09:26
İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşimlerine saldırmasının ardından başlayan gerginlik sürüyor.
Ermenistan birlikleri, Azerbaycan'ın karşı saldırıları karşısında ağır kayıplar vermeye devam ederken cepheden tek tek kaçıyor.
SİLAHLARI ELE GEÇİRİLDİ
Azerbaycan ordusu ise Ermenistan askerlerinin kaçarken geride bıraktığı silahları ele geçiriyor.
Ele geçirilen silahlar, Azerbaycan ordusu tarafından görüntülendi.
Cepheden kaçan Ermeni ordusuna ait silahlar görüntülendi