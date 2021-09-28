Yaşanan saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Bölgede önlemler artırılırken, saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için de çalışmalar başlatıldı.

Suriye'nin Halep kentinde bulunan Cerablus ilçesinde, iki ayrı noktada eş zamanlı bombalı saldırı düzenlendi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Cerablus'ta, meclis binası yakınlarındaki motosiklete ve çöp konteynerine bomba yerleştirildi.

Terör saldırılarında ilk belirlemelere göre iki sivil yaşamını yitirirken, aralarında çocukların da bulunduğu 19 sivil yaralandı.

YPG/PKK'NIN DÜZENLEDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Cerablus Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemeler sonucunda, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali bulunuyor.

Cerablus'ta eş zamanlı bombalı saldırı: 2 ölü 19 yaralı VİDEO

TERÖRİSTLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Bölgede önlemler artırılırken, saldırıları düzenleyen teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, masum sivilleri hedef alan canice gerçekleştirdiği terör saldırılarından vazgeçmiyor. Teröristler Fırat Kalkanı bölgesindeki iki ayrı yerde patlattıkları bombalarla 2 masum sivili katlederken, 19 sivili de yaraladı. Masum sivilleri katletmekten başka bir amacı olmayan PKK/YPG terör örgütü ve destekçileri unutmamalıdır ki bölgenin huzur ve güvenliği için her türlü terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürecek, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz" denildi.



































