Ceren Özdemir kimdir? Katledilen balerin Ceren Özdemir kaç yaşındaydı? Katili kimdir?

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir cinayeti, katledilen genç balerinin doğum günü nedeniyle yeniden gündeme geldi. Özdemir'i hatırlayan vatandaşlar, konuyu tekrar araştırmaya başladı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan balerin Ceren Özdemir, Altınordu ilçesinde bulunan evine girerken Özgür A. isimli firari bir suçlu tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülmesiyle Türkiye’yi üzüntüye boğmuştu.

Doğum gününe 3 gün kala öldürülen Ceren Özdemir, 6 Aralık’ta 22'inci yaş gününü kutlayacaktı. Olaydan etkilenen vatandaşların tekrar gündeme getirmesiyle Ceren Özdemir olayı yeniden yankı buldu.

CEREN ÖZDEMİR KİMDİR?

1997 Ordu doğumlu Ceren Özdemir, 20 yaşında hayatını kaybetti. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan balerin Ceren Özdemir, Altınordu ilçesinde bulunan evine girerken Özgür A. isimli firari bir suçlu tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİ NEDİR?

Balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yığıldı. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, hastanede hayatını kaybetti.

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, saat 19:50 sıralarında Ceren Özdemir'in yaralı olarak hastanelerine geldiğini belirterek "Göğsünde ve karnında kesici ve delici alet yaralanması vardı. Acil serviste gerekli müdahaleyi yaptık. Ameliyathaneye alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kızımızı kurtaramadık. Üzgünüz" dedi.

CEREN ÖZDEMİR'İN KATİLİ KİM?

Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A. (35), olaydan önce güvenlik kameralarına yansıyan ve polis tarafından saklandığı evde yakalandıktan sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.