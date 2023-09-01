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Ordu’da 3 Aralık 2019 günü, bir genç kadın hayattan koparıldı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, antrenman sonrasında evine girerken dehşeti yaşadı.

Ceren, kapıyı açıp binadan içeriye girdiği sırada göğsünden ve karnından ağır darbeler alarak can verdi.

Katil Özgür Arduç ise ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl 58 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adalet Bakanı Tunç cevap

Kan donduran olayın üzerinden yıllar geçerken acısı hala taze.

Bir diğer yandan korkunç cinayetle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Özgür Arduç’un açık cezaevine nakledildiği iddiaları sonrasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan açıklama geldi.

"İddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

Yılmaz Tunç, iddiaların asılsız olduğunu vurgulayarak şu cümleleri kullandı;

"Müebbet hapis verildiği için açık ceza infaz kurumuna ayrılamaz"

"Bu asılsız iddia, adalete duyulan güveni sarsmaya yöneliktir"

Bu gerçek bilinmesine rağmen; kamuoyumuzda infiale sebep olabilecek bu asılsız iddianın adli yılın açıldığı bugün ortaya atılmış olması adalete duyulan güveni sarsmaya yönelik bir girişimdir.

En temel basın ilkelerine dahi uyulmadan yapılan yalan haber ve dezenformasyon; en başta Ceren Özdemir kızımızın ailesini derinden üzecektir.