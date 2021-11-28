Çerkeslerden Deutsche Welle'ye tokat gibi yanıt

Deutsche Welle (DW) Türkçe'nin hazırladığı 'Çerkesler en çok Türkiye'de asimilasyona uğradı' haberine Türkiye'de yaşayan Çerkeslerden "Biz Çerkes'iz, bizden hain çıkmaz." diyerek cevap verdi.

Alman medyasının Türkiye'de yayın yapan kurumu Deutsche Welle (DW) Türkçe, bugün hazırladığı haberde Çerkesler'in Türkiye'de asimilasyona uğradığını iddia etti.

Çerkeslerin, dünyada 40'tan çok ülkede yaşadığı ifade edilen haberde, "Dünyada en fazla Çerkes nüfusu Türkiye'dedir ve maalesef en büyük asimilasyon da Türkiye'dedir." denildi.

ALMAN BASINININ TÜRKİYE AYAĞINDAN 'ÇERKESLER ASİMİLASYONA UĞRADI' ALGISI

Haberde ayrıca, "Çerkesler kültürlerini kaybetmemek için uğraşıyor. Teşvik etmek lazım, yoksa yakın bir gelecekte çerkes dili ve kültürü yakın bir gelecekte yok olacak." ifadelerine yer verildi.

ÇERKESLER TEPKİ GÖSTERDİ

DW'nin bu asılsız haberi sonrası Çerkeslerden tepkiler gelmeye başladı.

Çerkesler, DW'nin Türkiye'ye yönelik iddialarını asla kabul etmediklerini söyledi.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ ALEYHİNE TÜM OLUŞUMLARIN KARŞISINDAYIZ"

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli birlik ve beraberliği aleyhine tüm oluşumların karşısındayız." şeklinde açıklama yapan Çerkesler, "Biz Çerkes'iz, bizden hain çıkmaz." diyerek Deutsche Welle'e gerekli cevabı verdi.

Her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını belirten Çerkesler, "Biz bu vatanı ekmeğini yediğimiz içün değil, açlıktan ölsek de severiz. Bizim sevgimiz ekmek kırıntılarına endeksli değildir. HEP SENİNLEYİZ TÜRKİYE" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Türkiye'de Çerkeslere birçok imkanın sunulduğun belirterek, "Türkiye'de üniversitelerde Çerkesce bölümleri açılmış, ilköğretimde seçmeli Çerkesce dersleri konulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nde Çerkeslere yönelik bir asimilasyon yoktur. Türkiye'deki Çerkesler Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün teminatıdır!" notu düşüldü.