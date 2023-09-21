İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğrenciye taciz! Prof Dr. 3 ay görevden uzaklaştırıldı

İHA

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, geçtiğimiz nisan ayında bir taciz olayı yaşadı.

Üniversitede A.S. isimli öğrenci, Kardiyoloji dersinin sözlü sınavına giren Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Karpuz tarafından sözlü tacize uğradığını ifade etti.

Öte yandan dini değerlerine yönelik çirkin ifadeler kullanıldığı yönünde fakültenin dekanlığına dilekçe sunduğu öğrenildi.

Yaşanan olayla ilgili başlatılan disiplin süreci ise sonuçlandı.

"Beni rahatsız eden bir güzelliğin var"

Olayda iddiaya göre Prof. Dr. Hakan Karpuz, başörtülü öğrenci A.S.’ye şu ifadeleri kullandı:

Saçlarını hayal etmek istiyorum. Türbanını açınca nasıl görüneceğini merak ediyorum. Bir ilişkide kriterlerin neler?



Bu senin sözlü sorun, annenlere yüz görümlüğü mü vermeliyim? Alımlı ve genç bir kadın gibisin. Başını kapatarak sen özgürlüğünü kısıtlıyorsun.



Bir erkek seninle birlikte neler yaşayabileceğini hayal edemediği için seninle olmuyordur. Seninle nasıl bir ilişki yaşayabileceklerini tahmin etseler. Yanlış anlama ama sen erkeklere köşede seninle öpüşebilecek izni vermeyeceğinden sevgilin olmuyordur.



Seni köşede sıkıştırmaktan ve başka şeyler yapmaktan daha nedeni bunları sana söylemem. Beni rahatsız eden bir güzelliğin var.