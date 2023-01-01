Yeni yıla Ege'de girmek isteyenler Çeşme'ye akın ederken, oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Eğlence gecenin geç saatlerine kadar sürerken, 2023 coşkusu doruğa ulaştı.

2022 yılı geride kalırken dünya, 2023 yılına 'merhaba' dedi.

Yeni yıla Ege kıyılarında girmek isteyenlerin tercihlerinden biri ise İzmir'in Çeşme ilçesi oldu.

Yılbaşı tatilinin hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte, Çeşme'deki oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Gün boyu hareketlilik yaşandı

2022'nin son gününde Çeşme ve Alaçatı sokaklarında gün boyu hareketlilik yaşandı. Sokaklar dolup taştı.

Çeşme Çarşısı, tarihi Aya Haralambos Kilisesi ve Alaçatı Çarşısı ile Alaçatı'da yeniden düzenlenen çarşı içindeki meydan özel olarak ışıklandırıldı.

Alaçatı'da yılbaşı kutlamaları üç gün önceden başlarken, DJ performansları ile eğlenceli saatler yaşandı. DJ performansları yılbaşı gecesi de devam etti.

Çeşme sokakları, yılbaşında dolup taştı





Eğlence, gecenin geç saatlerine kadar sürdü

Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda ise yılbaşı eğlencesi, saat 20.00'de DJ Suat Ok'un sunduğu 80'ler, 90'lar ve 2000'li yılların unutulmaz şarkıları ile başladı.

Saat 22.00'de de Çeşme'de yaşayan ünlü sanatçı Pınar Aylin sahne aldı.

Gazeteci Korcan Karar'ın sunumunu yaptığı gecede Pınar Aylin, sevilen şarkıları ile Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşları coşturdu.

İHA'nın haberine göre; Çeşme ve Alaçatı'daki yılbaşı eğlencesi, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.







