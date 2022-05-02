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    Çeşme ve Bodrum'a turist akını

    Bayram tatilinin beraberinde pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesiyle, yerli ve yabancı turistler Çeşme ve Bodruma gitti.
    • 02.05.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 17:41
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    Çeşme ve Bodrum'a turist akını

    Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte 2 yıl aradan sonra kısıtlamasız ilk bayram tatili için Çeşme'yi tercih edenler kent meydanlarında yoğunluk oluşturdu.

    Otel rezervasyonlarında yaklaşık yüzde 80 oranında bir doluluk beklenirken, hava sıcaklıklarının düşük olması nedeniyle rezervasyonların bir kısmı tatile günler kala iptal edildi.

    Bayramın ilk gününü Çeşme'de geçirmek isteyen çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlar ise Alaçatı Çarşısı'na akın etti.

    Alaçatı doldu taştı

    Hava şartlarının etkisiyle tatilcilerin gözdesi Ilıca Plajı boş kalsa da, Alaçatı Çarşısı'nda restoran ve kafelerde yoğunluk yaşandı.

    Hazırlıklarını günler önce tamamlayan işletmeler bayramın ilk günüyle birlikte misafirlerini ağırlamaya başladı. Polis ekipleri ise oluşabilecek araç yoğunluğu ihtimaline karşı kentte denetimlerini sürdürüyor.

    Çeşme ve Bodrum a turist akını #1

    Havanın kötü olması denize girmeye engel olmadı

    Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da da bayramın birinci gününde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle plajlar boş kaldı.

    Turistlerden bazıları ise bulutlu havaya aldırış etmeden denize girdi. Yerli ve yabancı turistler kafeteryalar başta olmak üzere kentin tarihi ve turistik noktalarında yoğunluk oluşturdu.

    Çeşme ve Bodrum'a turist akını VİDEO

    Çeşme ve Bodrum a turist akını #2

    Kent genelinde doluluk oranı yüzde 90'ı geçti

    Havanın yer yer yağışlı olması nedeniyle tur tekneleri sefer yapamadı. Öte yandan, sezonun 3'üncü gemisi 'Mein Schiff Herz' Alman yolcu ağırlıklı olmak üzere 1233 turistle kente geldi.

    262 metre uzunluğundaki gemide 640 personel çalışırken yolcu gemisinin saat 19.00 sıralarında Mikonos'a hareket edeceği bildirildi. Turizm yetkilileri tarafından kent genelindeki otellerdeki doluluk oranın ise yüzde 90'ları geçtiği belirtildi.

    Çeşme ve Bodrum a turist akını #3

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