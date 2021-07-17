Euro
10.1037
-0.32%
Dolar
8.5173
-0.55%
Altın
496.32
-1.54%
Borsa
1.363
-0.29%
Bitcoin
271.027
1.66%
EXEN Coin
21.87
-7.99%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Çeşme'de 9 günlük tatil yoğunluğu

    9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde vatandaşlar Çeşme’ye akın etti. Özellikle dünyaca ünlü Ilıca Plajı’nda yaşanan kalabalık dikkat çekiyor.
    • İHA
    • 17.07.2021 - 14:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çeşme'de 9 günlük tatil yoğunluğu

    Kurban Bayramı sebebiyle ilan edilen 9 günlük tatili sahillerde geçirmek isteyen vatandaşlar tatil beldelerine akın etti.

    İzmir’in gözde tatil merkezlerinden Çeşme’de de tatil yoğunluğu yaşanıyor. İlçedeki birçok otelde doluluk oranları yüzde 100’ü buldu.

    ILICA PLAJI DOLDU TAŞTI

    Özelikle dünyaca Ilıca Plajı, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu plajların başında geliyor.

    Hissedilen sıcaklığın 45 dereceyi bulduğu Ilıca Plajı’nda bazı vatandaşlar serinlemek için denize girerken, bazı vatandaşlar da plajda güneşlenmeyi tercih ediyor.

    40 BİN OLAN NÜFUS 650 BİNE ÇIKTI

    40 bin olan Çeşme nüfusu, tatilin ilk gününde 650 bine çıkarken, bu sayının bayram tatili boyunca 1.5 milyonu aşması bekleniyor.

    Çeşme de 9 günlük tatil yoğunluğu #1

    Çeşme de 9 günlük tatil yoğunluğu #2

    Çeşme de 9 günlük tatil yoğunluğu #3

    Çeşme de 9 günlük tatil yoğunluğu #4

    Çeşme de 9 günlük tatil yoğunluğu #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir