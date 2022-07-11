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- Çeşme'de kalabalıktan adım atacak yer kalmadı
Çeşme'de kalabalıktan adım atacak yer kalmadı
- Haber Merkezi
- 11.07.2022 - 17:29
2 yıldır koronavirüs sebebiyle ağız tadıyla tatil yapamayıp denize, kuma, güneşe ve eğlenceye hasret kalanlar yollara döküldü.
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla tatilciler Türkiye'nin güney sahillerine akın etti.
Çeşme nüfusu 1 milyon oldu
Öyle ki İzmir'in 40 bin nüfuslu Çeşme ilçesinin nüfusu 1 milyona dayandı.
Kilometrelerce araç kuyruğu ile girilen ilçede, gündüz plajlarda adım atılacak yer kalmadı.
Şezlongların kapış kapış gittiği sahiller adeta insandan geçilmedi.
Çeşme'de kalabalıktan adım atacak yer kalmadı VİDEO
Gece eğlence mekanları doldu
Güneşin batmasıyla birlikte ise tatilciler eğlenme mekanlarına ve restoranlara hücum etti.
Özellikle Alaçatı tam bir izdihama sahne oldu.
Alaçatı'da insan trafiği
İki kişilik akşam yemeğinin ortalama 500 TL'ye mal edildiği tatil beldesindeki eğlence mekanlarının bulunduğu sokaklarda kelimenin tam anlamıyla adım atılacak yer kalmadı.
Öyle ki sosyal medyaya yansıyan görüntülerde tatilcilerin kalabalıkta ilerleyemeden dakikalarca sokak ortasında bekledikleri anlar gündem oldu.