9 günlük tatilde tatilcilerin akınına uğrayan Çeşme'de gündüz plajlar, gece eğlence eğlence mekanları doldu. Sokaklarda adım atacak yer kalmadı.

2 yıldır koronavirüs sebebiyle ağız tadıyla tatil yapamayıp denize, kuma, güneşe ve eğlenceye hasret kalanlar yollara döküldü.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla tatilciler Türkiye'nin güney sahillerine akın etti.

Çeşme nüfusu 1 milyon oldu

Öyle ki İzmir'in 40 bin nüfuslu Çeşme ilçesinin nüfusu 1 milyona dayandı.

Kilometrelerce araç kuyruğu ile girilen ilçede, gündüz plajlarda adım atılacak yer kalmadı.

Şezlongların kapış kapış gittiği sahiller adeta insandan geçilmedi.

Çeşme'de kalabalıktan adım atacak yer kalmadı VİDEO

Gece eğlence mekanları doldu

Güneşin batmasıyla birlikte ise tatilciler eğlenme mekanlarına ve restoranlara hücum etti.

Özellikle Alaçatı tam bir izdihama sahne oldu.

Alaçatı'da insan trafiği

İki kişilik akşam yemeğinin ortalama 500 TL'ye mal edildiği tatil beldesindeki eğlence mekanlarının bulunduğu sokaklarda kelimenin tam anlamıyla adım atılacak yer kalmadı.

Öyle ki sosyal medyaya yansıyan görüntülerde tatilcilerin kalabalıkta ilerleyemeden dakikalarca sokak ortasında bekledikleri anlar gündem oldu.