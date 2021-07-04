Çeşme'de koronavirüs salgını kapsamında başlanan normalleşme sürecinin ilk kısıtlamasız pazar gününde Ilıca plajı doldu.

İzmir'in ünlü tatil beldesi Çeşme'de, normalleşme sürecinin kısıtlamasız ilk pazar gününde yoğunluk oluştu.

İzmirliler ve çevre illerden gelen tatilciler, Çeşme'deki ünlü Ilıca Plajı'nı doldurdu.

TATİLCİLER, ILICA PLAJI'NI DOLDURDU

Plaj şemsiyeleriyle güneşten korunmaya çalışan tatilciler, sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı ilçede bazı kişiler de sahillerde güneşlenmeyi tercih etti.

Tatil mutluluğu yaşayan çocuklar da kumsalda oynadı.

Plajların önemli ölçüde dolduğu ilçede araç trafiğindeki yoğunluk da dikkati çekti.

Çeşme'de normalleşme yoğunluğu VİDEO

"DÖRT GÖZLE BUGÜNÜ BEKLİYORDUK ASLINDA"

Tatilcilerden Fatih Evsen, Manisa'dan geldiklerini belirterek kısıtlamanın kalkmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Diğer günler çalıştığı için sadece pazar günü tatil yapabildiklerini ifade eden Evsen, "Uzun süredir kısıtlamalardan dolayı hiçbir yere gidemiyorduk. Evlerde çok sıkılıyorduk. Çok iyi oldu. İnsanlar çok sıkılmış. Dört gözle bugünü bekliyorduk aslında. İnşallah bu virüs tamamen biter, eski günlerimize döneriz." dedi.

"DİKKAT ETMELİYİZ"

Çeşme sakinlerinden Çiçek Yalçın ise sahillerde yaşanan yoğunluğun normal olduğunu belirterek, "O kadar süre kapalı kaldıktan sonra insanlar yasakların kalkmasına çok mutlu oldu. İnsanlar dikkat etmeli. Bir daha kapanma olmaması için hepimiz dikkat etmeliyiz." diye konuştu.

Öte yandan Kovid-19 sürecinde deniz ve rüzgardan uzak kalan sörf tutkunları Alaçatı'da sörfün tadını yaşadı.