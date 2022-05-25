Çeşme'de oteller çalışacak personel bulamıyor

Havaların ısınmasıyla hareketlenen yaz sezonuna turizmciler dertli başladı. Çeşme'de otel işletmecileri çalışacak eleman bulamamaktan yakınıyor..

Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'deki turizm merkezleri dolmaya başladı.

Ege'nin turizm merkezlerinden Çeşme'de yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi.

Ancak bazı işletmeler, personel yetersizliği nedeniyle hizmetlerini tam anlamıyla yerine getiremiyor.

İşlerini yapamayan işletmeciler, çalışacak personel bulamamaktan yakınıyor..

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, bu sezon pek çok otelin personel yetersizliği nedeniyle açılamadığını belirterek, “Benim otelimde 14 personel çalıştırmam lazım, 7 kişiyi güçlükle bulduk. İlanımıza dönüş yapanlar, burunlarından kıl aldırmıyor. Sırf personel sıkıntısı yüzünden,çok sayıda turizmci, böyle bir sorunun olmadığı ülkelerde bu işi yapmayı düşünür hale geldi” dedi.

"Resepsiyonda çalışacak eleman bile bulamıyoruz"

Resepsiyonda çalışacak eleman bile bulamadıklarını belirten Başkan Demir, "Türkiye, çok büyük bir sorunla karşı karşıya. Turizmci, çalıştıracak eleman bulamıyor. Bu çok ciddi bir sorun ve incelemek, çözüm bulmak lazım. Okullar Haziran ayında kapanıyor, çalışacak öğrenci bulamıyoruz. Mecburen yurtdışına entegre oluyoruz. Bu sefer karşımıza bir takım aşılamayan prosedürler çıkıyor" dedi.

"Maaşlar 10 bin liraya kadar çıkıyor"

Ege'de Son Söz Gazetesi'ne verdiği röportajda 10 bin lira maaşla çalıştıracak personel bulamadıklarını anlatan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maaşlar asgari ücretten başlıyor, tecrübesine göre 10 bin liraya kadar çıkıyor. Alaçatı’da 8 bin liraya çalışan insanlar var. Yemeği var, yatacak yeri var. Şu dönemde turizmde patron olmak çok zor. Elektrik kaç lira gelecek, su kaç lira gelecek, bunları bilmiyoruz. Ancak işçi olmak çok güzel. Çünkü ne kadar maaş alacağını biliyor. Turizmciler bu işten çok fena halde sıkıldı. Öyle ki personelsizlikten ıstırap çekiyoruz. Turizmci arkadaş beni arıyor, personel aradığını söylüyor, yardım istiyor. Eskiden bulaşıkçı zor bulunurdu, şimdi resepsiyona kimseyi bulamıyoruz. İşlettiğim resort otelde 14 kişiyi istihdam etmek lazım. Ancak yine de şanslıydım, 7 personel bulabildim. İki personel bulabilmiş arkadaşlar, bu sayıyı 7’ye çıkardığında otelini açacak ama bir aydır personel bulamadığı için açamıyor."

"Personel personel diye feryat ediyoruz"

İşlettiği otele eleman ararken yaşadıklarını anlatan Demir, şunları söyledi:

"Az çalışıp çok kazanmanın hesabını yapıyor gençler. Ben yıllardır turizm sektöründeyim, sayısız insan çalıştırdım. Geçen gün bir ilanım var. Aradılar. Resepsiyonda çalışmak istiyordu. Çok tecrübesi yoktu, bilgisi de yoktu. Buna rağmen, gel konuşalım, dedim. O zaman bana lojmanın resmini, mümkünse videosunu atar mısınız dedi. Fotoğraf ve video attım. Arkasından benden, personel menüsünü de göndermemi istedi. Bir başkan, bana otel odası verip veremeyeceğimi sordu. Bir başkası da iş görüşmesine gelecek, konum atsam, beni şu noktadan alır mısınız, dedi. İnanılacak gibi değil. Kimse burnundan kıl aldırmıyor. Sırf bu sorun yüzünden, benim gibi yurt dışında turizmle uğraşmak isteyen çok sayıda turizmci var. Biz turizmciler personel personel diye feryat ediyoruz."







