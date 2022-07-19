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    Çeşme’de yanan otluk alanda soğutma çalışmaları sürüyor

    Dün gece otluk alanda çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, alan havadan görüntülendi.
    • 19.07.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 12:53
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    Çeşme’de yanan otluk alanda soğutma çalışmaları sürüyor

    İzmir’in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi’ndeki otluk alanda dün saat 22.10 sıralarında yangın çıktı.

    Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

    Hemen müdahale başladı

    Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve belediye ekiplerine ait çok sayıda itfaiye aracının yanı sıra TOMA aracı sevk edildi.

    “Tankerleriniz dolu olarak desteğe gelin”

    Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yangınla ilgili sosyal medyadan destek çağrısında bulundu.

    Oran yaptığı paylaşımda yangının büyük olduğu ifade ederek, “Önümüzde büyük yangın var, tankerleriniz dolu olarak desteğe gelin.” dedi.

    Çeşme’de yanan otluk alanda soğutma çalışmaları sürüyor #1

    Kontrol altına alındı

    Yangın bölgesi yakınındaki 8 ev, 3 restoran ve 3 baraka tedbir amaçlı boşaltılırken, alevler çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

    Yangının kontrol altına alındığını belirten Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı ise “Ara sıra harlamalar oluyor, devamında ekiplerimiz soğutuyor. O yüzden bu aşamada boşalttığımız evlerin dönüşüne bir süre daha izin vermeyeceğiz.” dedi.

    Çeşme’de yanan otluk alanda soğutma çalışmaları sürüyor #2

    Denize sıfır otluk alan

    Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, AA; bugün yanan alanı havadan görüntüledi.

    Küle dönen otluk bölgesinin denize sıfır olması ve hemen arkasından yol geçmesi dikkatlerden kaçmadı.

    Çeşme’de yanan otluk alanda soğutma çalışmaları sürüyor #3

    Çeşme’de yanan otluk alanda soğutma çalışmaları sürüyor #4

    Çeşme’de yanan otluk alanda soğutma çalışmaları sürüyor #5

    Çeşme’de yanan otluk alanda soğutma çalışmaları sürüyor #6

    Çeşme’de yanan otluk alanda soğutma çalışmaları sürüyor #7

    Çeşme’de yanan otluk alanda soğutma çalışmaları sürüyor #8

    Çeşme’de yanan otluk alanda soğutma çalışmaları sürüyor #9


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