Çeşme'de yaz sezonunu gurbetçiler hareketlendirdi Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği dünyaca ünlü tatil destinasyonlarından biri olan Çeşme'de, yurt içi rezervasyonlarının bu yıl durgun olduğunu belirten turizm sektör temsilcisi, "İyi ki gurbetçilerimiz var" dedi.

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Türkiye, sıcak bir yaz sezonunu geride bıraktı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurdun dört bir yanında turizm canlandı.

Özellikle deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, denize kıyısı olan kentlere akın etti.

Dünyaca ünlü tatil destinasyonları arasında yer alan Antalya ve Muğla, bu yıl da yoğun ilgi gördü.

İzmir'in en ünlü ilçelerinden biri olan Çeşme'de ise sezon oldukça durgun geçti.

Son 20 yılın en durgun yaz sezonu

Dünya gazetesinden Özlem Sarsın'ın haberine göre; Çeşme Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, kentteki yaz sezonunu değerlendirdi.

Demir, rezervasyonlarda durgunluk yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:

Şunu diyebiliriz ki, böyle bir durgunluğu ve sezona yansıyan olumsuzluğu son 20 yılda görmedik. Öyle ki temmuz ayındaki doluluklarımız bile yüzde 60-70 seviyelerinde kaldı.

"İyi ki gurbetçilerimiz var"

Yakup Demir, kente yoğun ilgi gösteren gurbetçilerin turizmi canlandırdığı söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: