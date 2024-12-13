Çeşme'de yılbaşı öncesi otellerdeki doluluk yüzde 50'ye ulaştı

DHA

Yeni yıla girmeye sayılı günler kaldı...

Hal böyle olunca tatil hazırlıkları da başladı.

Yılbaşı tatillerini önemli turizm destinasyonlarından olan İzmir Çeşme'de geçirmek isteyenler de otelleri doldurmayı sürdürüyor.

"ŞİMDİDEN DOLULUK ORANLARI YÜZDE 50 BANDINDAN SEYRETMEYE BAŞLADI"

Tatil yörelerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde yeni yıl hazırlıklarına erkenden başlandığını belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, "Çeşmelilere ve ziyaretçilere yılbaşı ruhunu uzunca bir süre yaşatacağız. Her sene olduğu gibi bu yıl da aralık ayı başından itibaren gerek Alaçatı ve Çeşme sokakları gerekse de bu alanlardaki işletmeler süslenmeye başlandı. İnsanlar yeni yıl planlarını oluşturmaya devam ettikçe otellerimizdeki doluluk oranları da gün geçtikçe artıyor. Şimdiden doluluk oranları çoğu otelde yüzde 50 bandında seyretmeye başladı. Uzun senelerdir geçirdiğimiz her yılbaşı için gözlemlerimize ve bugün geldiğimiz noktada gördüğümüz rezervasyon oranlarına dayanarak şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki; insanlar yeni yıla Çeşme'de girmeyi seviyor" dedi.

'HER BÜTÇEYE UYGUN OTEL BULMAK MÜMKÜN'

Yılbaşı programlarının çoğu otelde 31 Aralık 2024 ile 1 Ocak 2025 tarihlerini kapsayacak şekilde 1,5 veya 2 günlük olarak planlandığına dikkati çeken Belge, "Kendi içlerindeki işleyişe göre farklı programlar sunan otellerimiz de mevcut. Yılbaşı programı sunan oteller olduğu gibi, sadece konaklama ile ilerleyen oteller de var. Bu durumda da misafirin tercihi öne çıkıyor. Örneğin artık simge haline gelen Alaçatı Sokak Partisi'ne katılmak isteyen misafir otelden sadece konaklama satın almak istiyor. Konaklama fiyatları 1350 TL'den başlayıp 20 bin TL'ye kadar çıkıyor. Yani her dönemde olduğu gibi, yılbaşı gecesi için de Çeşme'de her bütçeye uygun otel bulmak mümkün" diye konuştu.

'OTELLERDE MİNİMUM YÜZDE 90 DOLULUK BEKLİYORUZ'

Çeşme'de yılbaşı tatili için otel doluluk oranlarının rezervasyonlarla şimdiden çoğu otelde yüzde 50 sınırına dayandığını vurgulayan Orhan Belge, şöyle devam etti: