Çeşme'ye bayramda 217 bini aşkın araç giriş yaptı 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların tercih ettiği noktalardan biri olan Çeşme'ye, bayram boyunca toplam 217 bin 271 araç otoyol gişelerinden giriş yaptı.

İHA

Ünlü tatil merkezi İzmir'in Çeşme ilçesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 1 milyonu aşkın tatilciyi ağırlarken, kente otoyol gişelerinden giriş-çıkış yapan araç sayısı belli oldu.

9 günlük bayram tatilinde, Çeşme otoyol gişelerinden 74 bin 695 araç giriş yaptı.

1 milyonu aşkın tatilciyi ağırladı

87 bin 180 araç ise çıkış yaptı.

Alaçatı otoyol gişelerinden ise 142 bin 576 araç girişi oldu.

136 bin 458 araç ise çıkış yaptı.

Toplamda 217 bin araç giriş yaptı

Çeşme ve Alaçatı gişelerinden toplam 217 bin 271 araç giriş yaparken, 223 bin 638 araç da çıkış yaptı.