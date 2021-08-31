Çetin Doğan, cezaevinde sağlık sorunu yaşayınca hastaneye kaldırıldı

Yargılandığı 28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 28 Şubat davası geçtiğimiz haftalarda 14 sanığın yakalanması kararıyla sonuçlanmıştı.

Karar kapsamında, 28 Şubat davasında yargılanan emekli Orgeneral Çetin Doğan için de yakalama kararı çıkarılmış, Doğan da Bodrum Adliyesi'ne giderek teslim olmuştu.

Müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezası onanarak tutuklanan Çetin Doğan'ın hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilini ziyaret etmek için İzmir Cezaevi'ne gittiğini ancak bugün de sağlık sorunları nedeniyle Yeşilyurt Katip Çelebi Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini öğrendiği söyledi.

Ersöz, "Hastanede olması sebebiyle henüz görüşemedik fakat bu sürecin “etkilerden uzak” ilerlemesini önemsiyoruz" dedi.

MÜVEKKİLİNİN SAĞLIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Ersöz, 81 yaşındaki müvekkilinin sağlık sorunlarının gözardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

"BU ZULMÜN BİR AN EVVEL SON BULMASI DİLEĞİYLE"

Hüseyin Ersöz'ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün Müvekkilim Çetin Doğan’ı ziyaret için İzmir’deyim. Hepinizin, yaşatılan haksızlık ve hukuk tanımazlık karşısındaki itirazlarınızı ve samimi duygularınızı ileteceğim kendisine. Bu zulmün bir an evvel son bulması ve özgür günlerde buluşmak dileğiyle…

Çetin Doğan, bugün de sağlık sorunları nedeniyle Yeşilyurt Katip Çelebi Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş. Hastanede olması sebebiyle henüz görüşemedik fakat bu sürecin “etkilerden uzak” ilerlemesini önemsiyoruz. 81 yaşındaki Müvekkilimizin sağlık sorunları gözardı edilmemeli."