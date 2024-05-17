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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre, 28 Şubat davası hükümlülerinin kalan cezaları sağlık sorunları nedeniyle kaldırılmıştı.
Karara göre; cezaları kaldırılan isimler Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Çevik Bir, Haci Sülük, Aliefter Aslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel, Gülbey Sarıoğlu, Süleyman Tuna, Abdulhekim Yılmaz, Çetin Doğan ve Aydan Erol oldu.
Çetin Doğan tahliye oldu
İzmir-Buca Cezaevi'nde yatan emekli general Çetin Doğan, tahliye edildi.
Emekli Orgeneral Çetin Doğan, sağlık sorunları nedeniyle 1 Mart'ta hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden 22 Nisan'da taburcu edilen 84 yaşındaki Doğan, cezaevine gönderilmişti.
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