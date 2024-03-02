Çetin Şişman, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı oldu Şişman, Türkiye'nin tamamındaki kütüphanelerin koordinasyonundan sorumlu olacak.

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Çetin Şişman, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak atandı.

Şişman, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak 5 yıllık görev süresinde bulundu.

Bu görevden kendi talebiyle ayrılan Şişman, Bakanlık Merkez Teşkilatı'nda Kültür ve Turizm Uzmanı olarak görevlendirildi.

Daire başkanlığına atandı

Son olarak Şişman, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nde Kütüphane Hizmetleri Daire Başkanı olarak görev yürüttü.

Yeni görevinde Şişman, Türkiye'nin tamamındaki kütüphanelerin koordinasyonundan, etkinliklerinden ve kitap-süreli yayınların alım ve dağıtım işlerinden sorumlu olacak.

Çetin Şiman kimdir

1977 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladı.

2001 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

17 yıl Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı çeşitli okullarda edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı.

2010 yılından itibaren Malatya Kitaplığı Projesi, 1. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, 1. Malatya Uluslararası Film Festivali, Malatya Okuyor Kampanyası’nda çeşitli kültürel ve sanatsal görevler üstlendi.

Üstün Başarı Belgesi aldı

Bu görevlerdeki çalışmalarından dolayı “Üstün Başarı Belgesi” ile ödüllendirildi.

6 Şubat depremlerinde Bakanlığın yardım ve koordinasyon faaliyetlerinde görev alan Şişman, Bakanlık tarafından Takdir Belgesi ile ödüllendirildi.

Aynı zamanda Şifreli Edebiyat ve Bulmacalı Edebiyat adlı kitapların yazarı olan Şişman, ayrıca 40’a yakın yayınlanmış eserde editörlük yaptı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.