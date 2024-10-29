Cevdet Yılmaz: Atatürk'ü, İstiklal Mücadelesi kahramanlarını ve şehitleri andı

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak, "Ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Yılmaz, yayınladığı mesajda, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü, ilk günkü gurur ve heyecanla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"BAĞIMSIZLIK TUTKUSU VE HÜR YAŞAMA İRADESİ"

29 Ekim'in, aziz milletin bağımsızlık tutkusunu ve hür yaşama iradesini dünyaya ilan ettiği gün olduğunu vurgulayan Yılmaz, yokluklar ve imkansızlıklar içinde varlığını koruyan Türk milletinin, küllerinden yeniden doğarak Cumhuriyet'i kararlılıkla kurduğunu dile getirdi.

"CUMHURİYET, ASIRLIK BİR ÇINAR GİBİ KÖK SALDI"

Yılmaz, asırlık bir çınar gibi kök salan Cumhuriyet'in, nice zorluğu aşıp bugünlere ulaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde, Türkiye Yüzyılı hedefiyle, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe daha emin adımlarla ilerliyor, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar birliğimize, kardeşliğimize ve vatan sevgimize yönelen her tehdit milletimizin çelikten iradesi karşısında başarısızlığa uğramış, bugünden sonra da başarısızlığa uğramaya mahkumdur.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü, MİNNETLE ANIYORUM"