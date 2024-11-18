Cevdet Yılmaz: Bingöl'de doğup Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabildiysem cumhuriyet sayesinde

İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Denizli'de akademik yıl açılış törenine katıldı.

Yılmaz, burada üniversite öğrencilerine akademik yılın ilk dersini anlattı.

"HİÇBİR ZULÜM SONSUZA KADAR SÜRMEZ"

Öğrencilere seslenen Cevdet Yılmaz, “Dijital Dönüşüm ve Ekonomi Politikaları Işığında Gelecek Perspektifi” konulu ilk dersi anlattı. Salon girişinde öğrenciler tarafından oluşturulan Filistin Köşesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a Filistin bayraklı atkı hediye edildi. burada öğrencilerle sohbetinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Filistin halkının her zaman yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elimizden geleni yapıyoruz. Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez. Bir yerde bitecektir inşallah. " sözlerini sarf etti.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER, ARTIK VERİMLİLİĞİ ETKİLEYEN TÜM UNSURLARI DOĞRUDAN ŞEKİLLENDİRMEKTE"

Salonda öğrenci ve öğretim üyelerine seslenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, geçmişte verimliliğe yalnızca teknoloji ile ulaşılamayacağının kabul edildiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

İş gücü potansiyelinden üretim yapılarına, işletme ölçeklerinden zaman yönetimine kadar pek çok faktörün verimlilik üzerinde etkili olduğunu belirtirdik. Bugün ise yapay zekâ, otonom araçlar, robotik üretim sistemleri, artırılmış gerçeklik ve nesnelerin interneti gibi yenilikçi teknolojiler yaşamımızın vazgeçilmez birer parçası haline gelmiştir. Dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmeler, artık verimliliği etkileyen tüm unsurları doğrudan şekillendirmekte ve yüksek teknoloji, yüksek verimlilik, yüksek katma değer anlayışını ekonominin merkezine yerleştirmektedir.

"YENİ BİR SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI OLUŞTURUYORUZ"

Cumhurbaşkanlığına bağlı yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığının kurulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, devamında şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıkça vurguladığı gibi, dijital teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımı konusunda dünyada öncü ülkeler arasında yer almak temel hedeflerimizdendir. On İkinci Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program, dijital dönüşümü ve Milli Teknoloji Hamlesi'ni ekonomik kalkınmanın anahtarı olarak tanımlamaktadır. Bu vizyon doğrultusunda, Dijital Dönüşüm Ofisimiz eğitim camiasıyla yakın iş birliği içinde çalışıyor, dijital ekonomiyi güçlendirecek projeler geliştiriyor.

Örneğin, siber güvenlik kapasitemizin güçlendirilmesi için, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar sonucunda, Türkiye'nin ilk Siber Güvenlik Lisesi'ni kurduk. Ardından, geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulu iş birliği ile üniversitelerimizde ilk Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları'nı açtık. Bu yıl ise, Siber Güvenlik Mühendisliği ve Bilgi Güvenliği bölümü gibi yeni lisans programları ile çıtayı daha da yükselttik. Geçtiğimiz dönemde İsrail tarafından Lübnan'da yapılan saldırılardan gördüğümüz üzere artık hiçbir yer güvenli değil. Cep telefonları, çağrı cihazları ile saldırıların yapıldığı bir dünyadayız. Siber güvenlik hem kişilerin hem kurumların hem de milli güvenliğimiz açısında çok önemli.



Siber güvenlikle ilgili uzun zamandır bir çalışma yürütüyoruz. Cumhurbaşkanlığına bağlı yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz. Güçlü bir yapı ile bu alandaki süreçleri düzenleyecek, ürünleri ve firmaları akredite edecek, çok daha etkili bir şekilde ülkemizin, firmalarımızın, insanlarımızın siber güvenliğini sağlayacak bir yapılanmaya gidiyoruz. Yakın dönemde meclisimizin bu teklifi değerlendireceğini düşünüyorum.

"CUMHURİYETİ ÇOK FARKLI TANIMLAYANLAR VAR"

Geçmiş yıllarda yükseköğretim kurumlarında eğitim almanın ücretli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, devlet burslusu olarak 2 yıl yurt dışında üniversite eğitimi aldığını aktardı.

Yükseköğretim kurumlarında ücretsiz eğitim verilmesinin önemli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ücretsiz eğitimleri de burs ve yurt imkanlarıyla desteklediklerini bildirdi.

Cumhuriyet tanımı ile salonda alkış toplayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şu sözleri sarf etti: