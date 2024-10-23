Cevdet Yılmaz: Bu saldırıda savunma sanayiinde elde ettiğimiz başarılar hedef alındı

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TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi.

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu.

Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi. Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"SAVUNMA SANAYİİNDEKİ BAŞARILARIMIZ HEDEF ALINDI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, meydana gelen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılmaz açıklamasında, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan savunma sanayiimizin kahramanlarına Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Saldırının gerçekleştiği ilk andan itibaren güvenlik güçlerimiz olaya müdahale etmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca da adli soruşturma başlatılmıştır. Bu hain terör saldırısı, Türkiye’nin savunma sanayiinde elde ettiği başarıları hedef almıştır. Ancak bilinmelidir ki bu saldırılar, ne savunma sanayiimizin kahraman çalışanlarını ne de her alanda tam bağımsız bir Türkiye ideali için gece gündüz ter döken tek bir vatandaşımızı bile yolundan döndüremeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da terörle ve terör örgütleriyle güçlü ve kararlı mücadelemiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.