Cevdet Yılmaz: Bu yıl büyüme hedefimiz yüzde 4

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir otelde düzenlenen Aksaray İş Dünyası Buluşması'nda, Türkiye'nin uzun bir süre tek haneli enflasyonu yakaladığını, o dönemlerde en yüksek büyümeleri, gelir dağılımında iyileşmeleri ve sosyal refahı sağladığını söyledi.

"BU YIL BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 4"

Bu yıl yüzde 4 büyüme hedefinin olduğuna işaret eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine dengeli, nitelikli bir büyüme. Ondan sonraki yıllar 4,5, 5 gibi giderek artan oranlarda bir büyümeyi hedefliyoruz. Burada şunun da altını çizmek isterim. Enflasyonu düşürdüğünüz, fiyat istikrarını sağladığınız bir ortamda sürdürülebilir istikrarlı büyümenin de zeminini oluşturuyorsunuz. Kısa vadede büyümeyle istikrar arasında bazı sıkıntılar olabilir. Orta vadeli baktığınız zaman aslında fiyat istikrarının sağlandığı ortam büyüme ve yatırım ortamı için çok kıymetli. Çünkü öngörülebilirliği getiriyor. Yatırım ortamını iyileştiriyor ve güveni pekiştiriyor. Dolayısıyla enflasyonla mücadelemiz aynı zamanda sürdürülebilir büyüme açısından da çok kıymetli. 2027 yılına uzanan bir Orta Vadeli Programı'mız var. 2027 yılına geldiğimizde beklentimiz milli gelirimizin 1,8 trilyon dolara ulaşması, kişi başına gelirimizin de 20 bin doları aşması. Bu şekilde genel hedeflerimizden bahsedebilirim."

"CARİ AÇIĞIMIZI DÜŞÜRDÜK"

Bu politikaların sonucunda, yine aynı şeyi beklediklerini belirten Yılmaz şöyle dedi:

"Daha istikrarlı, sürdürülebilir yüksek büyümeler ve sosyal refahın kalıcı olarak arttığı bir ortam yönünde politikalarımızı sürdürüyoruz. Geçiş sürecinde her şeyden önemlisi cari açığımızı düşürdük, dövize olan ihtiyacımızı azalttık. Cari açığımız, 2023 sonunda 40,5 milyar dolar seviyesindeydi ve milli gelirimizin yüzde 3,6'sına tekabül ediyordu. Uyguladığımız politikalar sonucunda geldiğimiz noktada, 10 milyar doların altına gelmiş bir cari açık var ve milli gelirimizin yüzde 1'inin altında şu anda."

Yılmaz, bunda, ihracat gelirlerinin büyük etkisi olduğunu, bir taraftan da bu yıl turizmdeki geliri 60 milyar dolarla kapatmayı beklediklerini dile getirdi.

"MAL VE TİCARET DENGEMİZ İYİLEŞTİ"

Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış turizm gelirinin 58,8 milyar dolara ulaştığını aktaran Yılmaz şunları söyledi:

"Bütün bunların etkisiyle cari dengemiz çok daha iyileşmiş durumda. Bunun anlamı ne? Dış finansmana, dış tasarrufa daha az ihtiyaç duyan bir kalkınma süreci. İhracatımız dün Cumhurbaşkanı'mız tarafından açıklandı. 2024 mal ihracatı, yıl sonu itibariyle 262 milyar dolara ulaştı ve Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamını geçen yıl sonu itibarıyla elde etmiş olduk. İthalatımızda bir miktar azalma oldu. Bu da mal dengemizi, ticaret dengemizi iyileştirdi."

Yılmaz, iş gücü piyasası ve istihdamın çok önemli olduğunu, istihdamın da artmaya devam ettiğini söyledi.

"İSTİHDAM DOSTU POLİTİKALAR İZLEYECEĞİZ"

İşsizlik ve istihdam rakamlarına da değinen Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"2024 ekim ayında işsizlik oranımız yüzde 8.8. 2024 ekimden 2023 ekimine bakarsanız 1 milyon 31 bin kişi artarak, 32 milyon 970 bin kişiye ulaştı. Bu da tarihi bir zirve. Çok sevindirici. Çünkü istihdamın artması hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda çok kıymetli. Gençlerin istihdamı, kadınların istihdamı başta olmak üzere istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz."

Yılmaz, 2024'ün ilk üç çeyreğinde ekonomide yüzde 3,2 büyümenin gerçekleştiğini hatırlatarak, Orta Vadeli Program'da ise büyümenin 2024'te yüzde 3,5 oranıyla hedefe yakın seviyelerde olacağını öngördüklerini bildirdi.