Cevdet Yılmaz: Bu yıl deprem yaralarını sarma sürecini geride bırakacağız

DHA

Türkiye, depremlerin ardından başlattığı yardım ve iyileştirme sürecine devam ediyor.

Depremin ilk gününden beri bölgede olan devle kadroları, yeniden yapılandırma sürecinde aktif rol almaya devam ediyor.

Hasar alan bölgelerde çalışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, deprem yaralarının büyük ölçüde sarılacağına ve 2026 yılında bütçede yeni bir alanın oluşturulacağına değindi.

"DEPREM YARALARINI SARMAYI GERİDE BIRAKACAĞIZ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte 4'üncü Tarım Orman Şurası kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen "Kırsalda Sürdürülebilir Yaşam Atölyesi" programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programda yaptığı açıklamada depremden sonra başlatılan yardım ve yeniden yapılandırma sürecinin devam ettiğini belirterek, "Bu yıl inşallah büyük oranda artık deprem yaralarını sarma sürecini geride bırakacağız. 2026 yılında bütçemizde yeni bir alan oluşmuş olacak. Bu alanı iki amaçla kullanmak istiyoruz.

Birincisi sosyal refahı desteklemek, ikincisi reel ekonomiyi, üretimi desteklemek. Bu iki alan içinde bütçemizde gelecek perspektifimizde bir alanın açıldığını söyleyebilirim" dedi.

TÜRKİYE'NİN YOLU TARIMDAN GEÇER"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Yumaklı, tarım ve gıda sektörünün en önemli unsurlarından birinin kırsal kalkınma olduğunu vurguladı.

Yumaklı, "Tarım Orman Şurası'nın geleceğe yönelik kırsal kalkınma yöntemlerimize yön verecek bir çalışması başladı. Bu çalışmada Cumhurbaşkanı Yardımcımızın çok önemli katkıları oldu ve kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Yumaklı, 23 yıldır hükümetler tarafından stratejik olarak kabul edilen tarım ve orman sektörünün gelecekteki önemine dikkat çekerek, "Ülkemizde ve dünyada tarım ve gıda sektörünün kritik bir önemi var. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımızın 'Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer' sözünden ilham alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"TARIM MODASI GEÇMEYECEK BİR ALANDIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Tarım Orman Şurası'nın çok faydalı sonuçlar doğuracağına inandığını ifade ederek, "Bu şura, sadece tarım alanında değil, bütüncül politikalar açısından da önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yıl tematik atölye çalışmalarının programa dahil edilmesi, konu bazlı hedeflerin şekillenmesini kolaylaştıracaktır" diye konuştu.

Yılmaz, tarım ve gıdanın stratejik bir alan olduğunu belirterek, "Tarım, modası geçmeyecek bir alandır. Dünyadaki kalkınmalara bakıldığında, tarım devrimi sanayi devrimini takip etmiştir. Tarımdaki gelişme seviyesinin bir toplumun kalkınma seviyesini gösterdiğini görüyoruz" dedi.

Ayrıca, Türkiye'de suyun yüzde 77'sinin tarımda kullanıldığını belirten Yılmaz, su verimliliğinin artırılmasının önemine değinerek, "Tarımda su verimliliğini artırarak, Türkiye'nin genel su verimliliğini sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.