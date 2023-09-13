Cevdet Yılmaz duyurdu: Yurt dışı burslarına zam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yurt dışında lisansüstü eğitim alan gençlere verilen bursun ABD'de aylık 1780 dolardan 2 bin 426 dolara, İngiltere’de aylık 1200 sterlinden 1646 sterline, Almanya’da 1490 eurodan aylık 1993 euroya yükseltildiğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Yurt dışında yüksek lisans hemen hemen her öğrencinin hayalini süslemekte.

Devlet ise yurt dışında öğrenim hakkı kazanan öğrencilerin yanında yer almaya devam ediyor.

Burslarda artışa gidildi

Yurt dışında lisansüstü eğitim alanlara yönelik verilen Milli Eğitim Bakanlığı Bursu'nda artışa gidildi.

Cevdet Yılmaz duyurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Yurt dışında MEB Bursuyla Eğitim Gören Lisansüstü Öğrencilerle Buluşma Programı'nda yeni burs rakamlarını açıkladı.

İşte yeni rakamlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yapılan bu artışla birlikte öğrencilerimiz, kırtasiye ödeneği dahil Amerika Birleşik Devletleri’nde aylık 1780 dolardan 2 bin 426 dolara, İngiltere’de aylık 1200 sterlinden 1646 sterline, Almanya’da 1490 eurodan aylık 1993 euroya yükselmiş şekilde burslarını alacaktır." dedi.

"Aydınlık yarınlarımızın teminatı olarak görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Bugün burada dünyanın 40’ı aşkın ülkesinde Lisansüstü eğitim alan gençlerimizi misafir ediyoruz. Aydınlık yarınlarımızın teminatı olarak gördüğüm siz gençlerimizle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyor; bu güzel buluşmaya vesile olan Milli Eğitim Bakanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Yurt dışında sürdürdüğünüz eğitim hayatınızın başta sizler olmak üzere, aileleriniz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"2,5 asırdan fazla bir süredir yurt dışına öğrenci gönderiyoruz"

Millet olarak 2,5 asırdan fazla bir süredir yurt dışına eğitim, öğretim ve bilgi-görgü amacıyla talebe gönderiyoruz. Bunları da sizler gibi evlatlarımızın en başarılılarından, en parlak, en iştiyaklı olanlarından seçiyoruz. Osmanlı'da, devletin duraklama ve gerileme dönemine girmesiyle birlikte önce Fransa’ya, ardından Almanya’ya öğrenci gönderdik. Sultan Üçüncü Selim’le başlayan yurt dışında talebe okutma uygulaması, Cumhuriyet'in ilanından sonra da devam etti.

"2006 yılında '5 Yılda 5 Bin Öğrenci Projesini' başlattık"

Böylece 2006’dan itibaren yurt dışına burslu gönderilen öğrencilerin sayısını ciddi oranda yükselttik. O günden bugüne kadar, hükümetlerimiz döneminde yurt dışına burslu giden öğrenci sayısı 12 bindir. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca, program kapsamında giden 21 bin 500 öğrencinin yüzde 56’sını biz gönderdik. Sadece kontenjanları artırmakla kalmadık. Programın kapsamı, içeriği ve imkânlarında ciddi iyileşmelere gittik.

"Yurt dışında geçirilen sürelerin tamamının memuriyete sayılmasına imkan tanıdık"

Yurt dışında geçirilen sürelerin tamamının memuriyete sayılmasına imkan tanıdık. Daha evvel, bursiyerlerimizin eş ve çocuklarının yurt dışındaki tedavi giderleri karşılanmazken, attığımız adımla bunu da çözdük. Doktora sonrası uluslararası proje, araştırma veya yeni teknolojilerle ilgili çalışma yapacak öğrencilere, ilave 2 yıl süre verilmesini sağladık. Daha bunların dışında öğrencilerimizin pek çok talebini karşıladık. Şüphesiz şartlar değiştikçe, ihtiyaçlar da değişmektedir.

"Sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz"

Tüm dünyada son 60-70 yılın zirvesine çıkan enflasyonun, milletimiz gibi yurt dışında burslu okuyan siz öğrencilerimizi de etkilediğini biliyoruz. 6 Şubat depremlerinin yol açtığı ekonomik zorluklarla mücadele ederken, imkanlar dahilinde bu sorunlara çözüm bulmaya gayret ediyoruz. Sizlerin eğitimlerini en iyi şartlarda sürdürmeniz noktasında bugüne kadar hiçbir fedakârlıktan kaçınmadık. İnşallah bundan sonra da sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.

Öğrenci burslarına zam