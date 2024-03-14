Cevdet Yılmaz: Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz

İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programlarını Bingöl'de sürdürdü.

Temaslarını sürdüren Cevdet Yılmaz, Genç ilçesindeki iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

"Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz"

Enflasyonla mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllar bu bölge, terörden çok çekti"

Güvenliğin olmadığı, huzurun olmadığı yerde ne demokrasi oluyor ne kalkınma ne de refah oluyor. Güvenlik her şeyin temeli. Bugün de çok şükür bölgemizde, Genç ilçemizde, Bingöl’ümüzde, Doğuda, Güneydoğu'da huzur ortamı içinde Ramazan'ı yaşıyoruz. Bu anlamda da hakikaten kendimizi çok daha şanslı görüyoruz. Maalesef uzun yıllar bu bölge, terörden çok çekti. Terör nedeniyle ekonomik gelişmesini yeterince yapamadı, en büyük zararı da bu bölgede yaşayan insanlar gördüler. Fakat şimdi de huzur ve güven ortamının en büyük faydasını bu bölgede yaşayan insanlarımız görüyorlar. Biz de başından beri cumhurbaşkanımızın koyduğu bir zihniyet var, o çerçevede hareket ediyoruz. Batıda ne varsa doğuda da o olmalı. Kuzeyde ne varsa güneyde de olmalı diyoruz. Bütün bölgelerimize belli standartta bir hizmeti ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz.