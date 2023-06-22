Cevdet Yılmaz ile Mehmet Şimşek, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışma ziyareti kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

AA

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında uzun yıllar süren gerilimin ardından 2021'in sonlarında ilk normalleşme adımları başladı.

Normalleşme adımları 2022'nin başlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE'yi ziyaretiyle bir adım daha ileriye taşınmış ve iki ülke arasında başta ekonomik ve askeri alanlar olmak üzere bir dizi anlaşma imzalanmıştı.

Seçimlerin ardından kurulan yeni Kabine'de Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek'in önderliğindeki ekonomide izlenecek yol haritası merakla beklenirken, gözler yeni hükümetin ilk hamlesine çevrildi.

Yılmaz ve Şimşek BAE'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etti.

Cevdet Yılmaz ile Hazine ile Mehmet Şimşek, çalışma ziyareti kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

İkili ilişkiler ele alındı

Başkent Abu Dabi'deki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ekonomik işbirliği fırsatları değerlendirildi.

BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan'ın katıldığı görüşmede, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Can Dizdar da yer aldı.