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Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yeni asgari ücret maratonu başlıyor.

10 Aralık'ta toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, belirlenecek rakamla ilgili ilk toplantısını yapacak.

Yeni asgari ücret zammı gündemin en önemli maddeleri arasında yer alırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

NTV'de canlı yayın konuğu olan Yılmaz asgari ücretle ilgili olarak, "2023'te yüzde 100'den fazla, 2024'te yüzde 50'ye yakın yapıldı, önemli bir seviyeye gelmiş durumdayız, asıl önemli olan asgari ücreti vergi dışı tuttuk" açıklamasında bulundu.

"DAHA FAZLA ÜCRET VERENLERİN ELİNDEN TUTAN YOK, İMKANI OLAN DAHA FAZLA VERSİN"

Asgari ücretin en geç aralık ayı sonuna kadar netleştirilmiş olacağını da belirten Yılmaz daha sonra işverenlere bir çağrıda bulundu.

Yılmaz, "Asgari ücret, adı üzerinde bundan daha aşağısı olmaz, denilen bir ücrettir, bundan daha fazla ücret verenlerin elini kimse tutmuyor, imkanı olan herkes daha fazla versin, bunu kim istemez." dedi.

"BUNDAN DAHA AŞAĞISI OLAMAZ"

Yılmaz konuyla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Asgari ücret ile ilgili hadise kamunun bir kararı ile ilgili değil, üçlü bir mekanizma var, kamu, işçi sendikaları, işveren sendikaları, en geç Aralık sonuna kadar bu konu netleştirilmiş olacak. Asgari ücret, adı üzerinde bundan daha aşağısı olmaz, denilen bir ücrettir, bundan daha fazla ücret verenlerin elini kimse tutmuyor, imkanı olan herkes daha fazla versin, bunu kim istemez.

"ASGAR ÜCRET BELİRLENİRKEN DENGE ARANACAK"