Cevdet Yılmaz: Kamuda tasarruf bizim için çok öncelikli bir konu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan dünkü kabine toplantısı sonrası açıklama geldi.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"(Tasarrufla ilgili 15 maddelik tasarruf paketi getirilmesine ilişkin) Kamuda tasarruf konusunda bir taraftan Hazine Maliye Bakanlığımız bir çalışma yapıyor. Bir taraftan da Strateji Bütçe Başkanlığımız ciddi bir çalışma yürütüyor. 15 değil çok daha fazla bir madde sayısı. Bütün bunları bir yerde toparlayıp, belli bir süzgeçten geçirip uygulamaya geçeceğiz. Kamuda tasarruf bizim için çok öncelikli bir konu.

Seçimden önce spekülasyon yaptılar programımız daha kararlı, güçlü bir şekilde devam ediyor, yol haritamız belli."

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