Cevdet Yılmaz: Laf edenler, algı oluşturanlar değil, gerçek belediyecilik kazanacak Yerel seçim sürecine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milletimiz ne yaparsa başımızın üstünde. Ama inanıyoruz ki bu seçimde de algı oluşturanlar değil, halka hizmet edenler kazanacak diye inanıyoruz" dedi.

DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ziyaretlerde bulunmak ve iş dünyası ile buluşmak üzere Bursa'ya geldi.

İlk olarak Bursa Valiliği'ni ziyaret eden Yılmaz, ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Tarihi Hanlar Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Yılmaz'a, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti.

"Eski hali, tabiricaizse mezbelelik"

Yılmaz, "Bursa'nın çok özel bir projesini incelemek üzere Tarihi Hanlar Bölgesi’ndeyiz. Aslında tarihi Bursa merkezindeyiz" diyen konuşan Cevdet Yılmaz şöyle konuştu:

Alinur Başkanımız, sağ olsun yapılan projeyle ilgili bize bilgi verdi. Geçen seçimlerden önce vadettiği bir projeydi. Başka bazı başkanlar gibi, seçimden sonra vadettiklerini unutmadı Alinur Başkanımız. Onları gece gündüz takip etti ve bu çok güzel eser ortaya çıkmış oldu. Huzurunuzda tebrik ediyorum, Allah razı olsun. Kendisinden, ekibinden, emeği geçen herkesten. 1 milyar Türk Lirası'nı aşkın bir kaynak bu projeye harcandı. Bu proje, merkezi idare ve yerel yönetim iş birliğinin de çok güzel bir örneği oldu. Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanlığımıza da bu vesileyle teşekkür ediyorum. Tabii ki bu tarihi dokuyu ortaya çıkaran projeye verdiği destek için Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Az önce alanı gezdik, başkanımız eski halini gösterdi. Eski hali, tabiricaizse mezbelelik. Hakikaten çok kötü bir durumdan, başkanımız o yapıları, uygunsuz yapıları yıkarak, tarihi dokuyu ortaya çıkardı. Eskiden, uzun yıllar Kalkınma Bakanlığı yaptım, her yerde yapmakla övünüyoruz. Ama bazı yerlerde de yıkmakla övünüyoruz. Özellikle tarihi dokunun olduğu kent meydanlarında, yeni yapıları yıktığınız zaman, o tarihi güzellikler kendiliğinden ortaya çıkıyor ve şehre ayrı bir kimlik, ayrı bir güzellik katıyor. Şehrin yaşam kalitesine, insanların yaşam kalitesine de büyük bir katkıda bulunuyor.

"Tüm Türkiye'de yaygınlaşması lazım"

"Bir taraftan da böyle projeler, şehrin ekonomisine katkıda bulunuyor; özellikle turizm kanalı ile" diyen Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

Bu bölgelerimize çok daha fazla yerli, yabancı turisti cezbederek, ekonomik hayata, esnafa da katkıda bulunan projeler. Muazzam bir proje. Gerçekten çok etkilendim. Böyle projelerin, tüm Türkiye'de yaygınlaşması lazım. Şehir merkezlerinin özellikle, tarihi kent merkezlerinin dokusunun ortaya çıkarılması lazım. Gelecek nesillere, tarihi mirasımızı aktarmada da bu yapıların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada gezen bir çocuk, bir genç, tarihini görecek, tarihini tanıyacak. Kitaplardan okumak ayrı, gözüyle birtakım eserleri görmesi, tarihle bağ kurması çok farklı diye düşünüyorum. Bu çalışma aynı zamanda geçmişle geleceği bütünleştiriyor. Bizim anlayışımız da bu zaten. AK Parti, son 20 yılda bir taraftan eser ve hizmet siyaseti yaptı. Bir taraftan da geçmiş değerlerle geleceği buluşturdu. Bir taraftan modernleşen bir toplum, gelişen bir toplum ama tarihi değerlerine de kimliğine de sıkı sıkıya sahip çıkan, onlarla gelecek vizyonunu çatıştırmayan bir anlayış. Bunun işte bir yansımasını da aslında burada görüyoruz. Güçlü bir tarih şuuruyla, tarih bilinciyle, geleceğe yürümeye ve 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz.

"El, güç ve akıl birliği içinde geleceğe yürüyeceğiz"

Yılmaz, şöyle devam etti:

Bir taraftan da yine son 20 yılın en önemli özelliklerinden biri, devletle milleti buluşturması, kaynaştırması, bir araya getirmesi. Bu anlamda da merkezi hükümetimiz, yerel yönetimlerden gelen bir anlayışla, yerel kalkınmayı, yerel demokrasiyi çok önemseyen bir anlayışla, yerel yönetimlere destek oluyor. İşte bu proje de yine bunun en güzel örneği. İnanıyorum ki Alinur Aktaş Başkanımız bu tür projelere devam ederek, Bursa'mızın bu tarihi dokusunu, güzelliklerini, önümüzdeki dönemde daha da açığa çıkaracak. Tabii ki Bursa halkının desteğiyle, duasıyla. Takdir, milletimizin elbette. Milletimiz ne yaparsa başımızın üstünde. Ama inanıyoruz ki bu seçimde de laf edenler, algı oluşturanlar değil, gerçek belediyecilik yapanlar, halka hizmet edenler, şehre hizmet edenler kazanacak diye inanıyoruz. Halkımız onlara, güç verecek diye inanıyoruz. Biz de bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Alinur Başkanımızın yanındayız, arkasındayız. Yerel yönetim ve merkezi idare olarak, el birliği, güç birliği, akıl birliği içinde geleceğe yürüyeceğiz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)