Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı, Aile Bakanı ve İçişleri Bakanı'ndan ortak açıklama

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında son bilgilere göre 5 çalışan şehit oldu, 1'i ağır 22 kişi de yaralandı.

Hain saldırı sonrası devlet yetkililerini açıklamaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, basın mensuplarına ortak bir açıklama yaptı.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Bugün yaşadığımız terör saldırısı, ülkemizin savunma sanayisini, savunma sanayisindeki geldiği noktayı, başarıları hedef alan bir terör saldırısı. Bu hadisede maalesef 5 şehidimiz var, 22 yaralımız var. Yaralılarımızın çoğunun durumu iyi.

BAKAN MEMİŞOĞLU: "YARALILARIMIZIN 3'Ü TABURCU, 1'İ AĞIR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise şunları söyledi:

Yaralılarımızdan 3’ünü taburcu ettik. 1’inin durumu ağır, diğerlerinin de tedavileri devam ediyor.

BAKAN YERLİKAYA: "7 ARKADAŞIMIZ ÖZEL HAREKATTAN"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: