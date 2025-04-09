Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye süreci sağlıklı şekilde devam ediyor

DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de gerçekleşen AK Parti grup toplantısına katılım sağladı.

Toplantı öncesi basın mensupları, Yılmaz'a terörsüz Türkiye sürecine ilişkin sorular yöneltti.

"BU ÇOK ÇOK KIYMETLİ BİR SÜREÇ"

Yöneltilen soruları yanıtlayan Yılmaz, sağlıkla devam eden süreç hakkında şu sözleri kullandı:

Terörsüz Türkiye çok çok kıymetli bir süreç. Sağlıklı bir şekilde de devam ediyor. Bu hafta içinde de Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir görüşme bekleniyor, DEM Parti’den gelecek katılımcılarla birlikte.



Dolayısıyla süreç olması gerektiği gibi, hassas bir çerçeve içerisinde devam ediyor. En kısa sürede silahların bırakılmasını, terör örgütünün kendini feshetmesini elbette bekliyoruz.

"BEKLENTİMİZ KALKINMA STANDARTLARIMIZIN DAHA YUKARILARA ÇIKMASIDIR"

Terörsüz Türkiye sürecinin en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini belirten Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: