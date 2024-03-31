Cevdet Yılmaz: Tüm vatandaşlarımızı tekrar sandık başlarına davet ediyoruz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yerel seçimler için Ankara'da oy kullandı. Yılmaz, burada yaptığı konuşmasında, yerel seçimlerin bir demokrasi şöleni halinde büyük bir olgunluk içinde geride bırakılacağına dair inancını dile getirdi.

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AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere Ankara, Gölbaşı'ndaki Hacılar Ortaokulu'na geldi.

1146 numaralı sandıkta oyunu kullanan Yılmaz, ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirtti.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Ankara, Türkiye, Türk milleti ve demokrasi için hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, bütün vatandaşları sandıklara davet ederek, şöyle konuştu:

Diğer demokrasilerle mukayese ettiğimizde bizde katılım oranları yüksek olur. Bundan da iftihar ediyoruz. Milletimizin sandığa olan güvenini, inancını da gösteriyor bu. Diğer yandan tabii ki huzur ve güven içinde geçmesi önemli. Demokratik olgunluk içinde tamamlanması önemli bu sürecin. Bunun da gerçekleşeceğine yürekten inanıyoruz.

"Tüm vatandaşlarımızı sandık başlarına davet ediyoruz"

İnşallah katılımın yüksek olduğu, huzur ve güven içinde tamamlanan ülkemize, demokrasimize hayırlı olan bir seçim olur. Bunu temenni ediyoruz. Tekrar tüm vatandaşlarımızı sandık başlarına, vatandaşlık görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun seçimlerimiz.

"Yerel seçimlerimizi de bir demokrasi şöleni halinde büyük bir olgunluk içinde geride bırakacağımıza inanıyorum"

Yılmaz sosyal medya hesabından da yerel seçimde ok kullanmakla ilgili şu ifadelere yer veren bir mesaj yayınladı:

Vatandaşlık görevimizi yerine getirerek Mahalli İdareler Seçimleri için Gölbaşı Hacılar İlkokulu’nda oyumuzu kullandık. Milli iradenin tecelli edeceği yerel seçimlerimizi de bir demokrasi şöleni halinde büyük bir olgunluk içinde geride bırakacağımıza inanıyorum.

"Hayırlı olsun"