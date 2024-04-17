Cevdet Yılmaz: Turgut Özal’ı vefatının 31. yılında şükranla yad ediyorum Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı anma programında kendisini hizmetleri ile andıklarını belirtti. Yılmaz, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında da Özal’ı vefatının 31. yılında rahmetle, şükranla ve tazimle yad etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Topkapı’da bulunan Turgut Özal'ın ve Adnan Menderes’in kabrini ziyareti sonrasında açıklama yaptı.

Yılmaz, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı anma programında, Özal'ın dönemine iz bıraktığını ve ekonomi alanında çok önemli yatırımlarla projeler gerçekleştirdiğini belirtti.

"Kalkınmış Büyük Türkiye idealine adanmış bir ömür"

Yılmaz, sosyal medya hesabından da Turgut Özal'ın esenleri ve fikirleri ile gelecek nesilleri ilham kaynağı olmaya devam edeceğini belirterek şu ifadeleri paylaştı:

'Kalkınmış Büyük Türkiye' idealine ve gönül coğrafyamızla ilişkileri güçlendirmeye adanmış bir ömür geçiren, eserleri ve fikirleri ile gelecek nesiller için ilham kaynağı olan 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı vefatının 31. yılında rahmetle, şükranla ve tazimle yad ediyorum.

"Milletimizin hafızasında müstesna yerini korumaya devam edecek"