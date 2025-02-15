Cevdet Yılmaz, TÜSİAD açıklamalarını değerlendirdi

AA

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, Olağan Genel Kurulu'nda konuşma yaparken seçilmiş hükümete yönelik tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Söz konusu açıklamalar sonrası tepki sesleri yükselirken bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.

Sosyal medya hesabından TÜSİAD'a yönelik tepki açıklamalarına ilişkin paylaşım yaptı.

"ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN BİRLİKTE ÇABA GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Hukuk kuralları içinde, ifade özgürlüğü ve eleştiri yapabilme hakkı kadar bu eleştiriyi eleştirmenin de aynı ölçüde temel bir hak olduğunu belirten Yılmaz, "Kimden gelirse gelsin, siyasi bir tutumla ortaya konan görüşlere, muhatap olan siyasi kişilerin cevap vermesinden doğal bir şey olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Adli soruşturmaların ise hukukun konusu olduğunu ve bağımsız yargı tarafından kendi mecrasında karara bağlanacağını bildiren Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

Demokratik siyasette temel bir düstur olarak gördüğümüz istişare yaklaşımı ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumumuzun her kesimini dinlemeye, ülkemizin geleceği için birlikte çaba göstermeye devam edeceğiz.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI GERÇEKÇİ POLİTİKALAR VE UMUTLA İNŞA EDECEĞİZ"