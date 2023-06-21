Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek BAE'yi ziyarete gidecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu akşam Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceği duyuruldu.

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Seçimlerin sona ermesiyle kurulan yeni kabinede en çok merak edilen ekonomiyi ilgilendiren koltuklara kimlerin oturacağı oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek’in gelmesi sonrası Merkez Bankası Başkanı da Gaye Erkan oldu.

Ekonomi yönetimi yeni hedefler doğrultusunda çalışmalarına başlıyor.

Dünya takip ediyor

Türkiye yeni dönemde ekonomi alanında yapılacak çalışmalara odaklanırken ekonomi yönetiminin atacağı adımlar da dikkatle takip ediliyor.

Ekonomi yönetiminden kritik ziyaret

Bu çerçevede ekonomi yönetimi bu akşam kritik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Yılmaz ile Şimşek'ten BAE'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu akşam çalışma ziyareti için Birleşik Arap Emirliklerine ziyarete gidecek.