Cevdet Yılmaz'dan Diyarbakırlılara müjde! Erbil uçuşları başlıyor Diyarbakır’a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vatandaşlara müjdeyi verdi. Yılmaz, "Kenti konuşurken vekillerimiz ve valimiz Erbil’den uçuş olmadığını söylediler. Erbil uçuşlarına da başlıyoruz. Artık Diyarbakır- Erbil uçuşları başlıyor" dedi.

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DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, programlarını Diyarbakır'da sürdürdü.

Kente sabah saatlerinde gelen Cevdet Yılmaz ve beraberindekiler, Diyarbakır Valiliği’ni ziyaret etti.

Yılmaz, daha sonra Dicle Üniversitesi’nde ‘Cumhuriyet’in 100’üncü Yılında Diyarbakır’ın Gelecek Tasavvuru Uluslararası Kongresi’ne katıldı.

Programda Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, Suna Kepolu Ataman, Yenişehir Belediyesi Başkanvekili ve Kaymakamı Murat Beşikçi ile ilçe kaymakamları ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

"İstihdama ve üretime devam ediyoruz"

Burada konuşan Cevdet Yılmaz, yatırıma, istihdama ve üretime devam ettiklerini söyledi.

Yılmaz şunları söyledi:

Ülkemizi ve illerimizi güçlendirerek geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Cumhuriyetin 100’üncü yılını geride bıraktık, 100 yıllık bir Cumhuriyet geçmişimiz var. Önemli bir birikim; şimdi yeni bir döneme giriyoruz. Buna da ‘Türkiye Yüzyılı’ diyoruz. Bütün coğrafyamızla hayata geçireceğiz. Bu çerçevede en önem verdiğimiz şey ise huzur ve güven. Huzurun ve güvenin olmadığı bir yerde ne demokrasi ne de kalkınma olur. İnsanımız ve milletimiz için huzur ve güven ortamını sağlamak için her türlü gayreti sarf ettik. Bugün çok şükür ki, çevremizdeki ülkelere ve coğrafyalara baktığımızda Türkiye, adeta bir istikrar adası gibi. Bütün olumsuzluklara rağmen istikrarı koruyan, huzuru ve barışı ile güvenini geliştiren bir noktada.

"Terörün, kavganın, çatışmanın en büyük zararını bu bölgede yaşayanlar gördü"

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teröre ve terörü besleyen odaklara karşı kararlı duruşu sayesinde Diyarbakır’ın son 40 yılda hiç olmadığı kadar huzur ve emniyet içerisinde olduğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı:

Yıllarca Diyarbakır’ın potansiyelini ve zenginliğini çatışmalarla, kavgalarla kısır çekişmelerle heba ettiği kayıplar artık durmuştur. Hendekler ve çukurlar kazarak gencecik çocukları ölüme gönderenlere geçit vermedik ve vermeyeceğiz. Diyarbakır analarının gözlerindeki yaşı silmeye ve terörü sokaklardan silip atmaya kararlıyız ve hiçbir şekilde buradan geri dönüş söz konusu değildir. Bu çabamızda en büyük cesareti Diyarbakır annelerinden ve bölgemizde yaşayan insanlardan alıyoruz. Terörün, kavganın ve çatışmanın en büyük zararını bu bölgede yaşayan insanlar gördü. Şimdi de terörün ortadan kalkmasının, huzurun ve güvenin gelişmesi de en fazla bu bölgede yaşayan insanlarımıza faydası olacak. Tüm Türkiye faydalanacak ama en fazla burada yaşayan insanlar faydalanacak. Demokrasiyi daha güçlü şekilde yaşayacaklar. Yatırım ortamı çok daha iyi bir noktaya gelecek. Refah ve ticaret artacak. Kültür, sanat ve turizm hangi alanlara bakarsanız bakın bu ortam bu bölgemize büyük katkı sunacak.

"Erbil uçuşlarını da başlatıyoruz"

Diyarbakır’ın gelişmeye devam edeceğini kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:

Son 20 yılda Diyarbakır’a 126 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Ama önümüzdeki dönem daha da fazlasını inşallah özel sektör başta olmak üzere göreceğiz. Sur ilçemiz başta olmak üzere oradaki yapıları baştan sona yeniliyoruz. Sağlık sistemimizi geliştiriyoruz, son olarak 1000 yataklı hastanemizin inşaatı başladı. Ayrıca termal kaynaklar keşfedilmiş burada. Bir taraftan sağlık altyapısı bir taraftan da termal kaynaklarla sağlık turizmi açısından Diyarbakır’ın çok önemli bir merkeze rahatlıkla dönüşebileceğini ifade etmek isterim. Sadece çevre illere değil uluslararası hizmet edecek şekilde olacaktır. Bir müjde daha vermek isterim. Diyarbakır’ı konuşurken vekillerimiz ve valimiz Erbil’den uçuş olmadığını söylediler. Ulaştırma Bakanlığı ile görüştüm. Erbil uçuşlarına da başlıyoruz, artık Diyarbakır- Erbil uçuşları başlıyor. Yalnız meslek kuruluşlarımızdan bir talebimiz var. Uçakları doldurmalısınız. Boş kalırsa eğer yapacak bir şey yok. Onu ifade edelim. Kentsel dönüşüm projelerimiz var, bir de konutlar yapıyoruz. Deprem yaşadık tabii, tekrar depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dilerim. Hızlı bir şekilde onarım faaliyeti var. Yakın bir zamanda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelecek ve 1374 konutumuz tamamlandı. Onların teslimatı yapılacak. 16 bin 708 hak sahibi var. Peyderpey konutları tamamlandıkça teslim edilecek.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a çeşitli hediyeler takdim edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)