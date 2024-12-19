DHA

İstanbul Finans Merkezi'nde Türkmedya Finans Zirvesi düzenlendi.

Zirveye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, ekonomi gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"GELECEK YIL BUGÜNKÜ KADAR BAHSETMEYECEĞİZ"

Yılmaz, enflasyondaki düşüşü vurgulayarak, “Enflasyon oranında Haziran'dan bugüne 28 puanlık bir düşüş var. Bu eylemin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz. Gelecek yıl bu vakitlere geldiğimiz zaman, artık enflasyondan bugünkü kadar bahsetmeyeceğiz.

"2026 VE SONRASINDA TEK HANELİ RAKAMLARI HEDEFLİYORUZ"

Çok daha düşük seviyelere gelmiş olacağız. 2026 ve sonrası için ise tek haneli rakamları hedefliyoruz. Yeniden Türkiye'yi tek haneli rakamlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla 2026 ile birlikte artık kalıcı fiyat istikrar dönemine de Türkiye, geçmiş olacak" dedi.

"DÜNYA YÜZDE 3 BÜYÜRKEN, 5.1 BÜYÜMEYİ BAŞARDIK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu yıl içerisinde büyümenin 3.2 olduğunu belirterek, “Geçen yıl Türkiye ekonomisi yüzde 5.1 büyüdü. Dünya yüzde 3 büyürken, 5.1 büyümeyi başardık. Bu yılın ilk 9 ayında uyguladığımız sıkılaştırıcı politikalara rağmen; yüzde 3.2 bir büyüme kaydetti ekonomimiz.

Ve bundan daha önemlisi, orandan daha önemlisi, büyümemiz daha dengeli bir yapıda devam ediyor. İç talep ağırlıklı bir büyümeden, dış talebin daha fazla katkı verdiği bir büyümeye doğru geçiş yaptı. Bu da programımızın öngördüğü bir geçiş ve gerçekleşmenin de programımızla uyumlu olduğunu ifade etmek isterim.

Özellikle son üçüncü çeyrekteki büyümemizin yarıdan fazlası, dış talep kaynaklı. Dünyadaki talep koşulları olumsuz olduğu halde, özellikle en temel pazarımız olan Avrupa ve Avrupa Birliği'nde ciddi anlamda ekonomik sorunlar yaşandığı halde büyümenin neredeyse sıfır civarında olduğu bir dönemde, ihracatımızı arttırmayı başardık. Cari açığımızı düşürdük ve dış talebin büyümeye katkısını arttırdık" diye konuştu.

"20 BİN DOLARLIK BİR KİŞİ BAŞINA GELİRE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kişi başına 20 bin dolar gelir hedefine değinen Yılmaz, "Gelecek sene biraz daha olumlu bir perspektifimiz var. Bu çerçevede de ihracat odaklı mal veya hizmet ihracatı odaklı bir anlayışla Türkiye'ye ekonomisini büyütmeye, geliştirmeye devam edeceğiz. Milli gelirimiz geçen yıl ilk defa 1 trilyon dolar seviyesini geçti, 1.1 trilyonu da geçti.

Bu yıl beklediğimiz; 1.3 trilyon dolar seviyesini aşması ve orta vadeli programımızdaki hedefimiz 2027 yılında 1.8 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmak. Geçen yıl kişi başına gelirimiz 13 bin 243 dolar olarak gerçekleşti.

Bu yılki yıl sonu tahminimiz 15 bin doların üstünde bir kişi başına gelire ulaşmak. 2027- 2028'e geldiğimizde ise 20 bin dolarlık bir kişi başına gelire ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yönde politikalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İSTİHDAM ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR"

İstihdam gelişmelerine dikkat çeken Yılmaz, “Diğer önemli gelişme istihdam. Büyümemizin nispi olarak dağılımlı hale geldiği, daha dengeli hale geldiği bir ortamda para politikalarında sıkılaştırıcı politikaların uygulandığı bir ortamda, dünyada, bölgemizde birçok jeopolitik olumsuzlukların yaşandığı bir ortamda, Türkiye istihdam üretmeye devam ediyor.

İş gücü piyasalarımız son derece olumlu. 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla toplam istihdamımız 33 milyonu aşmış durumda. İşsizliğimiz epey bir süredir tek haneli rakamlarda devam ediyor ve yüzde 8,8 civarında. Orta vadeli programda öngördüğümüz rakamların altında bir işsizlikle devam ediyoruz.

Geçen yıldan bu yana 1 milyonu aşkın bir istihdam oluşturdu ekonomimiz, bu da çok sevindirici. Çünkü istihdam sadece ekonomik bir kavram değil, aynı zamanda sosyal hayatı da çok etkileyen, sosyal dengeleri de çok etkileyen bir değişken" şeklinde konuştu.