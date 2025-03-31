Cevdet Yılmaz'dan Filistin halkına destek

İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu..

Yılmaz, yaptığı açıklamada "Filistin halkının haklı davasını savunmaya devam edeceğiz" diyerek Filistin halkına desteğini yineledi.

"ANTİSEMİTİZM ARAYANLAR AVRUPA TARİHİNE BAKSINLAR"

Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Bizim medeniyetimiz hiç bir zaman antisemitik olmadı. Antisemitizm arayanlar Avrupa tarihine baksınlar. Netanyahu hükümetinin işgal, soykırım ve etnik temizlik politikalarını reddetmek antisemitizm değildir. Tam tersine, tüm dünyada yükselen antisemitizmin asıl müsebbibi İsrail yönetiminin izlediği insanlık dışı saldırganlıktır" ifadelerini kullandı.

"'İNSANLIK İTTİFAKI' BU ÇİRKİN PROPAGANDALARI BOŞA ÇIKARACAK VE ER GEÇ HAK YERİNİ BULACAKTIR"

Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

İstiyorlar ki çocuklar katledilirken dünya sussun. Bir halk topyekun yok edilmeye ve vatanından sürülmeye çalışılırken kimsenin sesi çıkmasın. Yaşanan vahşeti reddeden Yahudiler dahil olmak üzere, 'İnsanlık İttifakı' bu çirkin propagandaları boşa çıkaracak ve er geç hak yerini bulacaktır.

"FİLİSTİN HALKININ HAKLI DAVASINI SONUNA KADAR SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanımıza yönelik rahatsızlıkları ve hadsiz sözleri, hakikatin gür bir sesle ifade edilmesinden duydukları korkudan kaynaklanmaktadır. İki devletli bir çözüm temelinde Filistin halkının haklı davasını ve insanlığın ortak değerlerini sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.

İki devletli bir çözüm temelinde Filistin halkının haklı davasını ve insanlığın ortak değerlerini sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.