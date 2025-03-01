Cevdet Yılmaz'dan İmralı çağrısı değerlendirmesi

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Türkiye terör belasından arınıyor.

Abdullah Öcalan'ın terörün lağvedilmesi çağrısı, terörle mücadele kapsamında tarihi bir an oldu.

Terör örgütü PKK'da, bu tarihi çağrının ardından silah bırakacaklarını duyurarak ateşkes ilan etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu tarihi sürece ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ VURGUSU

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörsüz Türkiye" hedefinin "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yaptı.

Yılmaz, Terörsüz Türkiye hedefinin, güvenlik bakımından olduğu kadar, daha hızlı kalkınma ve demokrasinin standartlarını yükseltme bakımından da son derece kıymetli olduğunu belirtti.

"TERÖR, ÜLKEMİZİN POTANSİYELİNİ AŞAĞI ÇEKMİŞTİR"

Yılmaz, açıklamasında şöyle devam etti:

Terörün doğrudan verdiği zararların yanı sıra ekonomik ve sosyal kalkınmaya vurduğu darbe, yatırım ortamına yaptığı olumsuz etki açıktır. Tarımdan turizme, enerjiden madenciliği, eğitimden sağlığa birçok alanda terör, ülkemizin potansiyelini ve insanımızın refahını aşağıya çekmiştir.

"DARBECİ ZİHNİYETLERİN DEĞİRMENİNE SU TAŞIDI"

Yılmaz, terörün ekonomiye zarar verdiği gibi demokrasiyi de zehirlediğine, demokratik standartların yükselmesine, temel hak ve özgürlüklerin alanının genişlemesini zorlaştırdığına dikkati çekerek "Provokatif terör eylemleri, kökü dışarıda olan vesayet odaklarının ve darbeci zihniyetlerin değirmenine su taşımıştır." değerlendirmesini yaptı.

"MİLLETİMİZ SİVİL SİYASETİ HAK EDİYOR"

Son 20 yılda AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kalkınma ve demokraside başarılanların teröre rağmen yapıldığını, terörün istismar ettiği konuların da büyük oranda ülke gündeminden çıkarıldığını vurgulayan Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

Her zaman vurguladığımız üzere, terör ve demokratik sivil siyaset bir arada olmaz, olamaz. Dünyada hiçbir demokratik hukuk devleti buna müsaade etmez. Tarihi tecrübesi ile bir arada yaşama kültürünü tüm dünyaya öğretmiş aziz milletimiz; farklılıkları çatışma konusu değil zenginlik görerek, terörün gölgesinde olmayan bir demokratik sivil siyaseti sonuna kadar hak etmektedir.

"PAZARLIKSIZ KENDİLERİNİ FESİH ETMELERİ YENİ BİR DÖNEM ANLAMI TAŞIYOR"

Önce ülkem ve milletim anlayışıyla Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde liderliği ve kararlı duruşu, bir çok farklı siyasi parti ve çevrenin desteği ile Terörsüz Türkiye hedefi ülkemizin gündemi haline gelmiştir. Terör örgütünün hiçbir pazarlık söz konusu olmadan kendisini feshetmesi, güvenlik alanında olduğu kadar, kalkınma ve demokrasi bakımından da yeni bir ortam ve dönem anlamı taşımaktadır.

"BU FIRSATIN DEĞERLENDİRİLMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçildiğini ve kurucusu tarafından terör örgütüne feshetme çağrısı yapıldığını hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

Bu yeni safhayı ve bunun sahadaki somut yansımalarını ilgili kurumlarımızla birlikte dikkatle takip edeceğiz. Temenni ederiz ki, bu fırsat değerlendirilsin, bu çaba hızlı bir şekilde başarıyla sonuçlansın ve bölgemiz üzerinde emperyal heveslerle plan yapanların tuzakları en kısa yoldan bozulsun.

"TÜRKİYE YÜZYILI, HUZURUN YÜZYILI OLACAK"