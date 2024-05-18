Cevdet Yılmaz'dan kamu çalışanlarına destek açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tasarruf paketine ilişkin değerlendirmesinde, "Toplu taşıma konusunda kamu çalışanlarına destek sunulacak" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Kamuda tasarrufta yeni bir dönemin başlangıcı yapıldı.

Ekonomik kaynakların daha etkin kullanılmasını amaçlayan yeni tasarruf önlemleri, kamu harcamalarında önemli düzenlemeler getiriyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tv100'de Başak Şengül, Kübra Par ve Duygu Gözde Arslan'ın sorularını yanıtladı.

Yılmaz, kamuda tasarruf paketine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kamu çalışanlarına yönelik desteklerin detaylandırıldığı programda Yılmaz, toplu taşıma konusunda çalışanlara destek sunulacağını belirtti.

"Esas kriterimiz yerli araç kullanılsın"

Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Esas kriterimiz yerli araç kullanılsın. Tabii ki zorunlu haller dışında. Zırhlı araç kullanması gerekiyor diyelim bir makamın yurt içinde de onun üretimi yok. Dolayısıyla o devam etmek zorunda. Kurumun araç havuzu olsun, ihtiyaç duyan oradan hizmeti alması yönünde tasarrufumuz var. Makam aracı tahsisi sürecek. Makam araçları kanuni sınırlara çekilecek. Kamu idareleri eski araçları elden çıkarıp, yeni yerli araçlarla daha verimli şekilde yola devam etsin."

"Toplu taşıma konusunda kamu çalışanlarına destek sunulacak"

"Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil, bir sınır getiriliyor. Ne kadar eksildiyse o kadar istihdam yapılacak. Bunu aşmamak istiyoruz. Kamuda 5 milyonun üzerinde çalışan var. Bir de personel harcamaları tek seferlik değil, sürekli harcamayı gerektiren hususlar. Kamu hizmetlerini aksatmadan belli bir dönem için böyle bir sınır getirdik. Günün ihtiyacına göre planlama yapılmış olunacak. Şu an devam eden servisler süresi doluncaya kadar devam edecek. Toplu taşıma konusunda kamu çalışanlarına destek sunulacak."

"Genel bir sınır koyma kararı aldık"

Şengül'ün "Bir kişi birkaç yerden maaş alıyor vs. diye muhalefetin de çok yüklendiği bir alan. Birden fazla maaş alan kamu görevlileriyle ilgili ücretlere üst sınır denen bir sınırlama gelecek? Bu nasıl belirlenecek?" sorusu üzerine Yılmaz, "Aslında bizim yıllardır genel bir uygulamamız var. Kaç sayıda yönetim kurulu üyeliğiniz olursa olsun sadece bir yerden ücret alma hakkı vermiştik biz. Maaşı dışında bir yerden alma. Bazı istisnaları vardı. Kamuoyunda bu konuyla ilgili bir tepki oluştu. Adaletsizlik duygusu oluşturdu. Genel bir sınır koyma kararı aldık." dedi.